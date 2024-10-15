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Fantoci
Поддержка Windows 10 завершится ровно через год: что нужно знать и как подготовиться
После 14 октября 2025 года компьютеры на Windows 10 больше не будут получать критические обновления безопасности.

Время неумолимо бежит вперед, и уже через год, 14 октября 2025 года, компания Microsoft прекратит бесплатную поддержку операционной системы Windows 10. На протяжении десяти лет Windows 10 была самой популярной ОС, но теперь её фанаты столкнутся с реальной необходимостью перехода на новые версии или оплаты дальнейшей поддержки. Данная новость однозначно вызовет волну негодования среди миллионов пользователей по всему миру, ведь согласно последним данным, более 60% компьютеров все еще работают на этой ОС.

Windows 10 была выпущена в 2015 году и стала настоящим спасением после неудачных экспериментов Microsoft с Windows 8 и 8.1. Пользователи с радостью приняли ее благодаря возвращению к классическому интерфейсу, и популярность "десятки" взлетела до небес. Однако сейчас эта популярность играет против Microsoft, создавая серьезные проблемы с переходом на новую версию системы.

Почему же пользователи не спешат обновляться до Windows 11? Одна из главных причин - жесткие требования к аппаратному обеспечению. Для установки Windows 11 нужен современный процессор и специальный чип безопасности TPM, которых нет во многих компьютерах. Это означает, что для миллионов пользователей единственный путь к Windows 11 лежит через покупку нового устройства.

Что ждет тех, кто останется на Windows 10 после окончания поддержки? Прежде всего, прекратится выпуск обновлений безопасности, что сделает систему уязвимой для новых угроз. Кроме того, разработчики популярных программ, таких как Google Chrome, постепенно прекратят поддержку устаревшей ОС. Найти драйверы для нового оборудования станет настоящей проблемой.

Хотя популярность Windows 11 недавно выросла, она все еще значительно отстает от Windows 10. Источник: StatCounter

Впрочем, Microsoft предлагает выход для тех, кто не может или не хочет обновляться. Компания анонсировала программу расширенной поддержки, аналогичную той, что существует для корпоративных клиентов. Пользователи смогут покупать обновления безопасности, но удовольствие это не из дешевых: для бизнеса цена начинается от 61 доллара за первый год и растет в дальнейшем.

Что же делать обычным пользователям? Вот несколько вариантов:

  1. Обновиться до Windows 11, если позволяет оборудование.
  2. Приобрести новый компьютер с предустановленной Windows 11.
  3. Подготовиться к покупке расширенной поддержки Windows 10.
  4. Рассмотреть альтернативные операционные системы, например, различные дистрибутивы Linux.

Какой бы путь вы ни выбрали, важно начать готовиться уже сейчас. Год пролетит незаметно, и лучше встретить перемены во всеоружии, чем оказаться застигнутым врасплох.

Помните, что своевременное обновление ОС - это не просто прихоть производителя, а важный шаг в обеспечении безопасности и стабильности вашего цифрового пространства. Не откладывайте решение на последний момент, взвесьте все за и против, и сделайте выбор, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и возможностям.

#microsoft #windows 10 #windows 11
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