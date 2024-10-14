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Fantoci
Nvidia сообщила, что новое ИИ-оборудование Blackwell уже полностью распродано на год вперёд
Ситуация на рынке ИИ-оборудования напоминает золотую лихорадку, где Nvidia играет роль поставщика инструментов для старателей.

Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке оборудования для искусственного интеллекта. В 2025 году её влияние может ещё больше возрасти благодаря успешным продажам новой архитектуры Blackwell. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что весь объём запланированных поставок передового оборудования распродан на год вперёд.

Резкий рост интереса к технологиям искусственного интеллекта в последние месяцы значительно увеличил доходы Nvidia и поднял цену её акций. С запуском архитектуры нового поколения Blackwell спрос на продукцию компании только усилился. Впервые об этой архитектуре было объявлено на ежегодной конференции Nvidia в марте, и тогда планировалось, что поставки начнутся в конце года. Однако старт пришлось отложить из-за конструктивного дефекта в дизайне чипа, который компания устранила, внеся изменения в его маску (шаблон для производства). Теперь Nvidia сообщает, что проблема решена, и поставки Blackwell уже начались. По словам руководства компании, во время недавнего совещания с инвесторами стало известно, что все системы Blackwell уже проданы на ближайший год. Похожая ситуация ранее наблюдалась с графическими процессорами Hopper — текущей линейкой Nvidia.

Blackwell обещает значительные улучшения в производительности по сравнению с архитектурой Hopper, что позволит Nvidia сохранить лидирующие позиции в сегменте оборудования для ИИ по меньшей мере до 2025 года. Это подтверждают последние заявления генерального директора компании, который назвал спрос на Blackwell "невероятным". Конечно, такие слова вполне логичны для главы компании, но если Nvidia действительно распродала годовой запас вперёд, это создаёт определенные трудности для конкурентов, таких как AMD и Intel, которые могут предложить свои решения тем, кто не успел приобрести Blackwell.

Известные аналитики, такие как представители Morgan Stanley, уверены, что несмотря на усиливающуюся конкуренцию, Nvidia продолжит увеличивать свою долю на рынке в 2025 году. Это сравнимо с продажей лопат во время золотой лихорадки — интерес к оборудованию для ИИ настолько велик, что спрос превышает предложение, и компании стараются максимально извлечь выгоду из этой ситуации. Однако будущее этого рынка остаётся неопределённым — вопрос лишь в том, когда этот бум может ослабнуть и как быстро изменится конкурентная среда.

Тем временем AMD активно пытается укрепить свои позиции в сфере ИИ, предлагая серьёзную конкуренцию Nvidia. Компания недавно представила полную дорожную карту развития своих ускорителей Instinct, вплоть до 2026 года. Кроме того, линейка MI300, по заявлению компании, принесла рекордные доходы в размере $1 миллиарда за кратчайший срок, что стало важным успехом для AMD. Также было объявлено о приобретении инфраструктурной компании ZT Systems за $4,9 миллиарда — этот шаг показывает, что AMD нацелена на серьёзное расширение своих возможностей в сфере дата-центров и ИИ.

Таким образом, хотя Nvidia по-прежнему доминирует на рынке оборудования для искусственного интеллекта, её конкуренты не намерены сдаваться и предпринимают активные шаги, чтобы занять свою нишу в этом быстроразвивающемся сегменте.

#nvidia #искусственный интеллект #blackwell
Источник: tomshardware.com
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