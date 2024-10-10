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Fantoci
Материнские платы MSI Z890 оснастили усиленными алюминиевыми слотами PCIe для новых видеокарт
В рамках презентации новых материнских плат MSI отметила, что одной из отраслевых тенденций на 2025 год будут видеокарты с «более высокой производительностью и более высоким энергопотреблением».

В новой линейке материнских плат MSI Z890 впервые установлены модернизированные алюминиевые слоты PCIe, специально разработанные с учетом особенностей графических адаптеров будущих поколений.

Наблюдая тенденцию к увеличению габаритов видеокарт, инженеры MSI заблаговременно подготовились к выходу следующей серии NVIDIA GeForce RTX 50. Компания анонсировала разнообразный модельный ряд системных плат, совместимых с новейшими процессорами Intel Core Ultra 200 Series. В него вошли премиальная MEG Z890 ACE, элегантная PRO Z890-A WIFI, а также заточенные под геймерские задачи MAG Z890 TOMAHAWK WIFI и MPG Z890 CARBON WIFI.

Новинки могут похвастаться не только поддержкой актуальных процессоров, но и высокоскоростным Wi-Fi 7, расширенным набором разъемов M.2 (включая PCIe Gen5) и богатым арсеналом USB-портов. В связи с возрастающей популярностью систем для работы с искусственным интеллектом отдельные модели, в частности MPG Z890 CARBON WIFI, предусматривают возможность многокарточной конфигурации.

Всем геймерам хорошо известно, что новые игровые видеоадаптеры топового сегмента заметно эволюционировали в размерах. Сейчас это массивные устройства толщиной в три слота и более, часто выходящие за габариты материнской платы. Они оснащаются внушительными системами охлаждения с тремя вентиляторами. В связи с этим производители материнских плат, включая MSI, начали адаптировать свои разработки под возросшие габариты, массу и энергопотребление видеокарт.

Сообщается, что в материнских платах серии Z890 применяется инновационная технология PCIe Steel Armor II. Она представляет собой усиленную алюминиевую конструкцию в формате "XXL" с высотой 21 мм, рассчитанную на совместимость как с существующими, так и с перспективными моделями видеокарт от NVIDIA и AMD.

На недавней презентации представители MSI поделились прогнозом: в 2025 году индустрию ждет новый виток роста производительности графических процессоров, сопровождаемый повышением энергопотребления. Хотя конкретные технические характеристики не разглашаются, очевидно, что компания уже располагает предварительной информацией о будущих сериях NVIDIA GeForce RTX 50 и AMD RDNA 4.

Важно отметить, что усовершенствованные материнские платы - это не обязательное условие для работы грядущих видеокарт. Производители лишь стремятся обеспечить максимальную надежность и удобство эксплуатации мощных графических решений. MSI, например, представила инновационную систему "EZ PCIe installation" с упрощенным механизмом фиксации видеокарты одним нажатием.

Такой подход к проектированию демонстрирует, как производители материнских плат адаптируются к эволюции компьютерных комплектующих, предвосхищая потребности будущих поколений высокопроизводительных систем.

#msi #z890 #nvidia geforce rtx 50 #материнская плата msi #mag z890 tomahawk wifi #mpg z890 carbon wifi #msi z890
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