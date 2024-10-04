Звездная система, получившая обозначение TIC 290061484, привлекла внимание ученых необычным мерцанием, вызванным быстрым движением звезд по орбитам.

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), разработанный NASA для поиска далеких планет, совершил удивительное открытие в глубинах космоса. Ученые, анализируя последние данные телескопа, обнаружили аномально тесную тройную звездную систему, получившую название TIC 290061484. Это открытие не только расширило наши знания о многообразии космических объектов, но и установило новый рекорд в астрофизике.

Что делает TIC 290061484 особенной? Главная отличительная черта этой системы - невероятно короткий орбитальный период внешней звезды, составляющий всего 25 дней. Для сравнения, предыдущий рекордсмен, система Лямбда Тельца, открытая в 1956 году, демонстрировала период в 33 дня. Эта уникальная звезда не просто побила рекорд почти 70-летней давности, но и заставила ученых пересмотреть свои представления о возможных конфигурациях звездных систем.

Интересный факт, телескоп TESS изначально создавался для поиска экзопланет. Однако гибкость его конструкции позволила использовать телескоп для обнаружения других астрономических феноменов. В случае с TIC 290061484 внимание исследователей привлек необычный стробоскопический эффект, вызванный тесным взаимодействием трех звезд.

Данное открытие стало результатом коллаборации профессиональных астрономов и энтузиастов-любителей. Команда применила передовые методы машинного обучения для анализа огромного массива данных, собранных TESS. Этот подход позволил выявить характерное мерцание, указывающее на присутствие компактной многозвездной системы.

Веселин Костов, научный сотрудник Центра космических полетов NASA имени Годдарда, подчеркнул уникальность открытия: "Благодаря тому, что система TIC 290061484 расположена к нам ребром, мы получили беспрецедентную возможность изучить ее параметры. Мы можем точно измерить орбиты, массы, размеры и даже температуры входящих в нее звезд".





Структура TIC 290061484 представляет собой компактную версию более распространенных тройных систем. Обычно в таких системах две звезды образуют тесную пару, а третья вращается вокруг них по более широкой орбите. Классический пример - система Альфа Центавра, где звезда Проксима Центавра совершает полный оборот вокруг центральной пары за 550 000 лет. Система TIC 290061484 демонстрирует аналогичную конфигурацию, но в гораздо более сжатом масштабе.

Несмотря на то, что TESS был разработан для поиска экзопланет, ученые считают маловероятным обнаружение планет в системе TIC 290061484. Тесное расположение звезд и их сильное гравитационное взаимодействие, скорее всего, препятствовали формированию планет или привели к их быстрому разрушению.

Более того, исследователи прогнозируют драматичное будущее для TIC 290061484. По мере старения центральной пары звезд ожидается их расширение и слияние. Этот процесс, вероятно, завершится мощным взрывом сверхновой через 20-40 миллионов лет, что приведет к полному разрушению всей системы.

В итоге, это открытие не только установило новый рекорд в астрономии, но и доказало важность междисциплинарного подхода в современной науке. Сочетание передовых технологий, таких как космические телескопы и алгоритмы машинного обучения, с энтузиазмом и знаниями астрономов-любителей открывает новые горизонты в изучении Вселенной.

TIC 290061484 служит ярким примером того, как много неизведанного таит в себе космос, и как каждое новое открытие может изменить наше понимание фундаментальных законов Вселенной. Это исследование не только расширяет границы нашего знания, но и вдохновляет будущие поколения ученых на поиски новых космических чудес.