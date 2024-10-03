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Fantoci
Недавно обнаруженная комета затмит своим сиянием Венеру, если не испарится в атмосфере Солнца
В конце октября нас ожидает захватывающее небесное шоу.

Недавно обнаруженная комета C/2024 S1 (ATLAS) готовится совершить рискованный маневр, который может превратить ее в одно из самых ярких небесных тел, видимых с Земли. Эта комета, получившая неофициальное название "солнечный серфер", была замечена системой ATLAS Гавайского университета. Для справки, ATLAS - это передовая система раннего предупреждения о космических угрозах, которая в очередной раз доказала свою эффективность, позволив ученым заблаговременно подготовиться к уникальному астрономическому событию.

C/2024 S1 (ATLAS) принадлежит к редкому и загадочному семейству комет Крейца. Эти космические странники - не что иное, как осколки древнего небесного тела, распавшегося при слишком тесном контакте с Солнцем. Теперь каждый из этих фрагментов следует по опасной траектории, балансируя на грани между великолепным световым шоу и полным уничтожением.

28 октября комета достигнет перигелия - точки максимального сближения с Солнцем. Этот момент станет решающим в ее судьбе. Если C/2024 S1 (ATLAS) сумеет выдержать испепеляющий жар солнечной атмосферы, нас ждет поистине захватывающее зрелище. Прогнозы астрономов говорят о том, что яркость кометы может достичь невероятного значения от -5 до -7 звездных величин. Для сравнения, Венера, которую мы привыкли считать эталоном яркости на ночном небе, обладает звездной величиной всего -4.6.

На прошлой неделе внимание любителей астрономии было приковано к комете Цучиншань-ATLAS (C/2023 A3). Эта древняя комета, впервые замеченная китайской обсерваторией на Пурпурной горе, вызвала восторг у астрономов, так как стала видимой невооружённым глазом. Ожидается, что она будет радовать наблюдателей до середины октября. Но в то время как C/2023 A3 будет все дальше отдаляться от нас, на небосклоне может появиться новая комета — C/2024 S1 (ATLAS), за которой внимательно следят астрономы.

Интересный факт, наблюдатели в Южном полушарии получат привилегию первыми увидеть комету, хотя на начальном этапе она не будет отличаться особой яркостью. Если же небесная странница благополучно переживет свое "солнечное крещение", жители Северного полушария смогут наслаждаться ее ослепительным сиянием, легко различимым даже невооруженным глазом.

Однако судьба C/2024 S1 (ATLAS) будет висеть на волоске. История знает немало примеров, когда подобные ей кометы бесследно исчезали в раскаленной солнечной атмосфере. Еще в конце XIX века астроном Генрих Крейц, давший имя этому семейству комет, отмечал их склонность к самоуничтожению при чрезмерном сближении с нашим светилом.

Так или иначе, в ближайшие недели нас ожидает захватывающее астрономическое приключение. Независимо от того, станет ли C/2024 S1 (ATLAS) новой "королевой ночного неба" или разделит участь своих менее удачливых космических собратьев, это событие, несомненно, войдет в анналы современной астрономии и подарит ученым бесценные данные для изучения природы комет и их взаимодействия с Солнцем.

Любителям астрономии и всем, кто неравнодушен к тайнам космоса, рекомендуется следить за обновлениями от ведущих обсерваторий и быть готовыми к потрясающему небесному спектаклю. Кто знает, может быть, именно вам посчастливится стать свидетелем рождения новой звезды на небосклоне - или ее драматического финала в огненных объятиях Солнца.

#солнце #венера #atlas #комета #комета крейца
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Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
На солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2017 года
В ближайшие недели у Земли появится ещё один временный спутник
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