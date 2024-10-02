Компания официально признала наличие проблемы и приступила к расследованию причин сбоев.

Компания Microsoft временно приостановила распространение обновления Windows 11 (KB5043145), выпущенного 26 сентября, после многочисленных жалоб пользователей на критические ошибки. Новый патч KB5043145 должен был улучшить производительность и безопасность системы, однако вызвал волну негативных отзывов от пользователей по всему миру.

Масштаб проблемы оказался настолько значительным, что технологический гигант принял беспрецедентное решение – полностью остановить распространение обновления. Этот шаг был предпринят после многочисленных сообщений о критических ошибках, делающих компьютеры практически непригодными для использования.

Среди наиболее серьезных проблем, с которыми столкнулись пользователи, выделяются:

Появление печально известных "синего" и "зеленого" экранов смерти (BSOD и GSOD) Бесконечные циклы перезагрузки, не позволяющие загрузить операционную систему Полная потеря отклика системы, делающая невозможным выполнение любых действий Отказ работы USB-портов, что привело к неработоспособности клавиатур и мышей Сбои в работе подсистемы Windows для Linux 2 (WSL2) на компьютерах с процессорами AMD Проблемы с подключением к Wi-Fi сетям Неожиданное изменение дизайна контекстных меню на стиль Windows 10 Невозможность установки последующих обновлений Windows

Особенно остро проблемы проявились на ноутбуках ASUS моделей TUF A15 и ROG Strix G17, а также на некоторых мини-компьютерах Intel NUC. Пользователи этих устройств столкнулись с необходимостью ввода специальных кодов BitLocker для восстановления работоспособности системы.

Представители компании Microsoft официально признали наличие проблемы и заверили пользователей, что команда разработчиков активно работает над её решением. "Мы серьезно относимся к каждому сообщению о сбоях и прилагаем все усилия для скорейшего устранения возникших неполадок", – заявил официальный представитель компании.

Несмотря на остановку автоматического распространения, обновление по-прежнему доступно через каталог Microsoft Update для тех пользователей, кому оно необходимо по каким-либо причинам. Кроме того, компания выпустила отдельное обновление через Microsoft Store, которое исправляет проблему с крашем WSL2.

Для пользователей, уже столкнувшихся с проблемами после установки KB5043145, эксперты рекомендуют следующие шаги:

Попробовать загрузить компьютер в безопасном режиме Использовать встроенные инструменты восстановления системы В крайнем случае, удалить проблемное обновление через командную строку или меню восстановления

Этот неприятный инцидент в очередной раз подчеркивает важность тщательного тестирования обновлений операционных систем перед их массовым распространением. Он также напоминает пользователям о необходимости создания резервных копий важных данных перед установкой любых системных обновлений.

Microsoft заверяет, что работа над исправлением ошибок ведется в круглосуточном режиме, и обещает выпустить корректирующее обновление в ближайшее время. Пользователям рекомендуется следить за официальными каналами компании для получения актуальной информации о ходе решения проблемы.