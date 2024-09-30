NEID способен с беспрецедентной точностью анализировать инфракрасный спектр далеких звезд, открывая новые возможности в охоте за экзопланетами.

Благодаря внедрению передовых технологий астрономы подтвердили существование новой экзопланеты — HD 86728 b. Эта планета уникальна тем, что ее масса в девять раз превышает массу Земли и с большой вероятностью она является единственным объектом в своей звездной системе, что делает ее открытие особенно значимым.

HD 86728 b была обнаружена с помощью современного спектрографа NEID, установленного на 3,5-метровом телескопе WIYN в Национальной обсерватории Китт-Пик, расположенной в Аризоне, США. Главная задача нового спектрографа — измерять радиальные скорости звёзд с невероятной точностью. Этот метод позволяет астрономам находить новые экзопланеты за счёт анализа незначительных гравитационных колебаний, которые планеты вызывают у своих звёзд. Название прибора происходит от слова "видеть" на языке коренного народа Тохоно Оодхам, что символично отражает его предназначение.

На самом деле эта экзопланета была впервые выявлена в 2021 году, но для её подтверждения потребовались годы наблюдений. Группа учёных под руководством Арвинда Ф. Гупты из Национального научного фонда США вела наблюдения за звездой HD 86728 на протяжении 137 ночей в течение трёх лет. Эта звезда на 24% больше нашего Солнца, а планета, являющаяся в девять раз массивнее Земли, совершает полный оборот вокруг неё всего за 31,15 земных дней. Такая близкая орбита напоминает расстояние между Меркурием и Солнцем в нашей системе.

Вопрос о том, является ли HD 86728 b каменистой планетой или газовым гигантом, пока остаётся открытым. Однако условия на ней, вероятно, крайне неблагоприятны для жизни: огромная масса и высокая температура исключают возможность существования условий, подходящих для органической жизни.

Обсерватория WIYN, где установлен спектрограф NEID.

Астрономы подтвердили существование планеты HD 86728 b в рамках программы NETS (NEID Earth Twin Survey), которая нацелена на поиск планет, напоминающих Землю, с использованием метода измерения радиальных скоростей. Этот подход уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных в астрономии. Он особенно полезен для поиска маломассивных планет, чьё гравитационное воздействие на звезду минимально и трудно заметно. Работа спектрографа NEID в рамках этой программы позволит постепенно снижать порог чувствительности к малым планетам и находить объекты с более длинными орбитальными периодами.

По состоянию на сегодняшний день учёным удалось подтвердить существование почти 6 000 экзопланет. Однако среди них лишь малая часть имеет массу, сопоставимую с земной или немного превышающую ее. Согласно данным NASA, только 91 планета обладает массой, не превышающей трёх масс Земли, а лишь 302 планеты имеют массу менее 10 масс Земли. Открытие HD 86728 b, чей размер близок к этим показателям, подтверждает потенциал NEID в обнаружении подобных объектов.

Интересно и то, что на данный момент учёные не нашли никаких признаков существования других планет в системе HD 86728. Это ставит HD 86728 b в уникальное положение: менее 12% экзопланет с подобными физическими характеристиками находятся в одиночных системах. Большинство известных экзопланет этого типа входят в многопланетные системы. Если дополнительные наблюдения подтвердят, что HD 86728 b — единственная планета в своей системе, это ещё больше подчеркнёт высокую точность NEID.

Открытие HD 86728 b — это не только успех программы NETS, но и важный шаг в развитии технологий по поиску экзопланет. Благодаря NEID и его способности фиксировать малейшие колебания звёзд, учёные получают новые данные о планетах за пределами Солнечной системы. Со временем этот инструмент поможет выявить ещё больше планет, похожих на Землю, и, возможно, однажды ответит на вопрос о том, существует ли жизнь за пределами нашей планеты.