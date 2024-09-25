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Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон

Если вы ищете смартфон, который сочетает в себе функциональность планшета и компактность телефона, Mate XT Ultimate – идеальный выбор.
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Китайский технологический гигант Huawei сделал весомую заявку на лидерство в мобильных технологиях, представив миру первый трехсгибаемый или тройной складной смартфон Mate XT Ultimate. Новое мобильное устройство, вызвавшее огромный интерес после презентации в Китае, уже поступило в продажу на известной интернет-площадке AliExpress, но по сильно завышенной цене, так что лучше дождаться официального старта продаж.

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Однако конкуренты не дремлют. Oppo уже анонсировала разработку подобного устройства, а Xiaomi, по информации из инсайдерских источников, находится на финальной стадии создания своего трехсгибаемого гаджета. Сможет ли Huawei удержать лидерство в этой гонке технологий? Давайте разберемся в деталях.

Премьера Mate XT Ultimate состоялась 10 сентября 2024 года в Китае, где устройство уже доступно для покупки. По данным надежных источников в Tech Advisor, Huawei планирует официально выпустить этот инновационный смартфон на международный рынок в первые три месяца 2025 года. Точная дата релиза пока держится в секрете, но мы обязательно сообщим о ней, как только появится официальная информация.

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В Китае цена на Mate XT Ultimate стартует с отметки 19 999 юаней (около 260 000 рублей) за базовую версию с 256 ГБ памяти. Модификация с 512 ГБ обойдется в 21 999 юаней (примерно 286 000 рублей), а топовая версия с 1 ТБ хранилища будет стоить 23 999 юаней (около 312 000 рублей).

Важно отметить, что эти цены являются лишь ориентировочными для российского рынка. Учитывая опыт предыдущих запусков, можно предположить, что реальная стоимость в России может оказаться еще выше. Для наглядности, нынешние флагманские складные модели, такие как Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold 6, уже находятся в ценовом диапазоне 170-180 тысяч рублей. Поэтому неудивительно, что более технологически сложный Mate XT Ultimate будет стоить дороже.

Mate XT Ultimate — это не просто смартфон, это произведение технологического искусства. Доступный в элегантном черном или страстном красном цвете, он украшен изысканными золотыми акцентами, подчеркивающими его премиальный статус.

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Несмотря на сложную конструкцию с тремя сгибами, инженерам Huawei удалось добиться впечатляющих показателей компактности. В сложенном состоянии толщина устройства составляет всего 12,8 мм, что сопоставимо с Galaxy Z Fold 6. В разложенном виде Mate XT Ultimate поражает своей тонкостью — всего 3,6 мм.

При весе 298 граммов этот технологический шедевр остается удивительно легким, учитывая его впечатляющие возможности.

Главная особенность Mate XT Ultimate — его уникальный дисплей. В полностью разложенном состоянии пользователь получает огромный 10,2-дюймовый гибкий LTPO OLED-экран. При частичном складывании устройство превращается в подобие привычных складных смартфонов с 7,9-дюймовым дисплеем.

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Полностью сложенный Mate XT Ultimate компактен, как обычный смартфон, с экраном 6,4 дюйма.

Независимо от конфигурации, дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц и впечатляющее разрешение 3184 x 2232 пикселя. Благодаря фирменной технологии "ИИ-оптимизации изображения" от Huawei, пользователи могут наслаждаться яркими цветами и четкими деталями в любом режиме использования.

Сердцем Mate XT Ultimate стал новейший чипсет собственной разработки Huawei — Kirin 9010. Этот процессор обещает непревзойденную производительность как в повседневных задачах, так и при работе с ресурсоемкими приложениями.

8-ядерный чип с 12-поточной архитектурой обеспечивает плавную многозадачность, а графический процессор Maleoon 910 MP4 готов справиться с самыми требовательными играми и приложениями для обработки графики.

С 16 ГБ оперативной памяти на борту, Mate XT Ultimate готов к любым вызовам современного мира мобильных технологий.

Камера Mate XT Ultimate унаследовала лучшие черты знаменитой P-серии Huawei. Основной модуль на 50 Мп оснащен продвинутой системой фазовой автофокусировки (PDAF) и оптической стабилизацией (OIS). Телеобъектив на 12 Мп предлагает 5,5-кратный оптический зум, а 12 Мп сверхширокоугольная камера расширяет возможности съемки. Дополняет систему лазерный модуль автофокуса для максимальной точности.

Главная камера может похвастаться переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, что обеспечивает отличное качество снимков при любом освещении.

Фронтальная 8 Мп камера, скрытая в незаметном отверстии экрана, доступна в любом режиме использования устройства.

Mate XT Ultimate получил инновационный аккумулятор емкостью 5600 мАч, разделенный на три ячейки из карбида кремния. Это позволило сохранить тонкий профиль устройства без ущерба для автономности.

Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт через USB-C позволяет в кратчайшие сроки восполнить заряд. Кроме того, смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт и функцию обратной зарядки, превращая его в портативный power bank для других устройств.

Mate XT Ultimate работает на базе открытого исходного кода Android, но с фирменной оболочкой HarmonyOS 4.2 от Huawei. Это создает уникальный пользовательский опыт, отличный от привычных Android-смартфонов.

Главное отличие — отсутствие предустановленных сервисов Google, включая Play Store. Хотя торговые ограничения США в отношении Huawei вряд ли изменятся в ближайшее время, существуют способы самостоятельной установки необходимых приложений.

HarmonyOS может похвастаться рядом инновационных функций с поддержкой ИИ. Среди них — продвинутое распознавание речи, мгновенный перевод документов и интуитивное разделение экрана для повышения продуктивности.

Голосовой ассистент Xiaoyi (известный на глобальном рынке как Celia) делает взаимодействие с устройством еще более удобным. А эксклюзивная для китайского рынка система двусторонней спутниковой связи открывает новые горизонты в области мобильных коммуникаций.

Huawei Mate XT Ultimate — это не просто смартфон, это взгляд в будущее мобильных технологий. Сможет ли он стать новым стандартом в индустрии или останется нишевым продуктом для техноэнтузиастов? Время покажет, но уже сейчас ясно, что Huawei продолжает удивлять и вдохновлять мир своими инновациями.

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