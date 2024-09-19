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Fantoci
НАСА готовится к запуску космической миссии "Europa Clipper" после многолетних задержек
Запуск космического аппарата "Europa Clipper" запланирован на 10 октября. Этот аппарат, оснащенный самым передовым научным оборудованием, совершит 49 облетов Европы, анализируя ее состав, изучая толщину ледяной оболочки и картируя ее поверхность.

После десяти лет напряженной работы и преодоления множества трудностей, НАСА готовится к запуску амбициозной миссии "Europa Clipper", которая может дать ответы на вопросы о возможности существования жизни за пределами Земли. Цель миссии – ледяной спутник Юпитера под названием Европа, который по мнению ученых скрывает под своей поверхностью огромный океан жидкой воды.

Путь к запуску был непростым. Проект, получивший финансирование в 2014 году, столкнулся с рядом серьезных препятствий. Изначально планировалось использовать ракету-носитель Space Launch System (SLS), но из-за постоянных задержек в ее разработке НАСА приняло решение о запуске космического корабля с помощью коммерческой ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX. Это позволило команде сосредоточиться на подготовке самого аппарата.

После утверждения нового носителя команда приступила к сборке аппарата и установке научного оборудования. Эти этапы включали в себя тщательное тестирование на устойчивость к экстремальным условиям космоса, чтобы гарантировать успешное выполнение миссии. В ходе одного из таких испытаний выяснилось, что транзисторы аппарата не выдерживают высокие уровни радиации, характерные для окрестностей Юпитера. Эта проблема потребовала оперативного решения, поскольку любое промедление могло сорвать запуск.

В ответ на этот вызов инженеры разработали стратегию, которая позволит аппарату избегать длительного воздействия радиации. Траектория "Europa Clipper" будет проходить через магнитное поле Юпитера по безопасным дугам, что обеспечит сбор и передачу научных данных без перегрузки аппаратуры. Каждый облет аппарата вокруг Европы будет сравним по воздействию с миллионами рентгеновских снимков, но благодаря тщательным расчетам аппарат сможет сохранять функциональность в этих экстремальных условиях.

Директор Лаборатории реактивного движения НАСА, Лори Лешин, отметила, что эта миссия — результат более чем двадцатилетней мечты ученых. На ее разработку ушло десять лет, и еще столько же потребуется на анализ данных, которые аппарат будет передавать на Землю, преодолевая огромное расстояние до Юпитера. "Europa Clipper" — это действительно долгосрочный проект, нацеленный на то, чтобы раскрыть тайны одного из самых интересных спутников в Солнечной системе.

Космический аппарат, который по размеру превышает все предыдущие межпланетные миссии НАСА, оснащен девятью научными инструментами. Они позволят исследовать структуру ледяной "коры" Европы, состав её поверхности и атмосферу, а также изменения гравитационного поля спутника. Такие данные помогут понять, скрывает ли подледный океан Европы условия, пригодные для зарождения и существования жизни, такие как гидротермальные источники и жидкая вода.

Каждый из 49 облётов аппарата будет предоставлять новую порцию данных, проливая свет на загадки внутренней структуры Европы. Благодаря инновационным технологиям и продуманной стратегии, миссия "Europa Clipper" обещает стать важным шагом в поисках жизни за пределами Земли и открыть новую страницу в изучении Юпитера и его спутников.

Таким образом, спустя годы ожидания и решения технических проблем, НАСА готовится к запуску миссии, которая может принести прорывные открытия и приблизить нас к пониманию того, существуют ли в Солнечной системе другие миры, способные поддерживать жизнь.

#наса #europa clipper
Источник: science.nasa.gov
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