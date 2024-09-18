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Fantoci
Intel заключила контракт на $3 млрд с правительством США на производство микрочипов для Минобороны
Изначально предполагалось, что сумма контракта составит 3,5 миллиарда долларов, но в итоге она была скорректирована до 3 миллиардов.

Компания Intel заключила контракт на 3 миллиарда долларов с правительством США для разработки чипов в рамках программы "Защищённый анклав" (Secure Enclave). Этот шаг направлен на укрепление внутреннего производства полупроводников и повышение уровня безопасности технологий, используемых в оборонной промышленности.

На этой неделе компания Intel ведет себя невероятно активно и уже объявила о серии многомиллиардных соглашений, которые должны укрепить её позиции на технологическом рынке и устранить опасения относительно будущего компании. Одним из самых важных контрактов стал договор с правительством США на 3 миллиарда долларов, финансируемый за счёт средств, выделенных Конгрессом в рамках закона "CHIPS and Science Act". Этот закон был принят для стимулирования производства полупроводников на территории США и снижения зависимости от зарубежных поставщиков.

Ранее, в марте 2024 года, пресса сообщала о предполагаемой сумме сделки в 3,5 миллиарда долларов. Однако официальное объявление от Intel говорит о снижении финансирования на 500 миллионов, что привело к итоговой сумме в 3 миллиарда долларов. Финансирование направлено на поддержку передового производства чипов, критически важных для нужд национальной безопасности.

В условиях строгой секретности деталей сделки, Intel заявила, что расширит производство "доверенных" полупроводников для государственных нужд. Хотя у компании TSMC также есть производственные мощности в США, администрация Байдена-Харрис, вероятно, предпочтёт Intel для столь чувствительных проектов. Это связано с тем, что TSMC, несмотря на свои успехи, имеет тесные связи с Тайванем, который находится под постоянным давлением со стороны Китая. Таким образом, правительство делает ставку на Intel как на более надёжного партнёра для производства оборонных чипов.

Проект "Защищённый анклав" является результатом сотрудничества Intel с Министерством обороны США. Ранее компания уже участвовала в таких инициативах, как программы Rapid Assured Microelectronics Prototypes-Commercial (RAMP-C) и State-of-the-Art Heterogeneous Integration Prototype (SHIP). Эти проекты нацелены на разработку передовых полупроводниковых технологий, обеспечивающих США конкурентное преимущество в военной сфере.

Хотя подробности о том, какие конкретно чипы будут производиться в рамках нового контракта, остаются засекреченными, известно, что Intel будет обеспечивать государственные структуры самыми современными технологическими решениями. По данным Reuters, "Защищённый анклав" подразумевает не только надёжные поставки чипов для вооружённых сил, но и использование защищённых производственных мощностей, что особенно важно для программ, связанных с национальной безопасностью.

Этот контракт подчёркивает важность локализации производства ключевых технологий на территории США, особенно в условиях обостряющейся геополитической напряжённости. Снижение зависимости от иностранных поставщиков, таких как TSMC, и повышение роли отечественных компаний, как Intel, в оборонных и высокотехнологичных проектах является приоритетной задачей для американского правительства.

Таким образом, соглашение с Intel — это не просто финансовая сделка, а стратегический шаг в обеспечении технологической независимости и безопасности США.

#intel #сша #джо байден #камала харрис #secure enclave #chips and science act #защищённый анклав
Источник: reuters.com
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