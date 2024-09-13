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Fantoci
OpenAI представила новые ИИ-модели, способные рассуждать перед тем, как дать ответ
Две новые модели: o1 и o1-mini способны написать полноценный код для новой видеоигры, а также многое другое.

Компания OpenAI совершила прорыв в области искусственного интеллекта, представив новое поколение ИИ-моделей, способных к сложному анализу и творческим задачам. Главное нововведение - внедрение "цепи мыслей", позволяющей искусственному интеллекту разбивать задачи на логические этапы и выполнять их последовательно, имитируя процесс человеческого мышления.

Флагманские модели нового поколения - o1 и o1-mini - демонстрируют значительный прогресс в способности к рассуждению по сравнению с предшественниками. Модель o1, доступная на сайте ChatGPT и через API, показала впечатляющие результаты в решении сложных математических задач, набрав 83% на отборочном этапе Международной математической олимпиады. Это колоссальный скачок по сравнению с 13%, достигнутыми предыдущей версией GPT-4o.

Одно из самых интригующих применений новой технологии - способность создавать с нуля видеоигры на основе текстового описания. Искусственный интеллект теперь может генерировать полнофункциональный код игры, который пользователь может сразу же запустить, что открывает новые горизонты в сфере разработки игр и интерактивных развлечений.


Вторая ИИ-модель o1-mini является упрощенной версией o1, и предназначена для интеграции в бесплатную версию ChatGPT. Даже несмотря на то, что она менее умная, чем o1, все равно эта модель сделает передовые функции искусственного интеллекта более доступными для широкого круга пользователей.

Новый подход к обработке информации, реализованный в этих моделях, приводит к более медленной, но существенно более глубокой и качественной генерации ответов. Это позволяет искусственному интеллекту справляться с задачами, требующими многоступенчатого анализа и творческого подхода.

Последние инновации OpenAI знаменуют собой важный шаг в развитии искусственного интеллекта, приближая его к человеческому уровню рассуждений и открывая новые возможности в различных областях - от научных исследований до создания развлекательного контента. Эти достижения подчеркивают стремительный прогресс в сфере ИИ и предвещают еще более впечатляющие разработки в будущем.

#искусственный интеллект #openai #chatgpt o1 #o1 #o1-mini #o1-preview
Источник: openai.com
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