Компания Acer поручила разработку дизайна нового портативного игрового компьютера компании, о которой вы, вероятно, никогда не слышали.

Рынок портативных игровых устройств долгое время находился в тени, пока компания Valve не выпустила свой революционный Steam Deck. Этот успех вдохновил многих производителей, включая компанию ASUS с ее портативной приставкой ROG Ally и компанию MSI с игровой консолью Claw, искать счастье и деньги в данном сегменте. Теперь к ним присоединилась и компания Acer, но с неожиданным подходом.

На недавней выставке IFA 2024 компания Acer представила свой новый игровой портативный компьютер Nitro Blaze 7. Однако, за яркой оберткой и громким названием скрывается не совсем то, что ожидали многие эксперты. Вместо собственной разработки, Acer решила воспользоваться готовым решением от малоизвестной китайской компании Terrans Force.

Nitro Blaze 7 на первый взгляд впечатляет своими характеристиками. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen 7 8840HS с тепловым пакетом до 35 Вт, что превосходит показатели некоторых конкурентов. 7-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой FreeSync Premium обещает плавный игровой процесс. Однако встроенная графика 780M вряд ли позволит запускать современные игры на таких высоких частотах, тем более с частотой 144 кадров в секунду.

Внимательные пользователи сразу заметили, что "новый" портативный ПК представляет собой практически точную копию модели Terrans Force Handle 5, которая уже доступна на рынке. Различия сводятся к незначительным косметическим изменениям и фирменной символике Acer. Такой подход к производству не является чем-то новым в индустрии электроники. Многие компании практикуют так называемый "white-label" маркетинг, когда они покупают готовые устройства у других производителей и продают их под собственным брендом.





Данная ситуация поднимает ряд вопросов о стратегии Acer и тенденциях в индустрии в целом. Практика использования готовых решений от ODM-производителей (Original Design Manufacturer) не нова, особенно в сегменте бюджетных устройств. Однако для Acer, компании с богатой историей инноваций, такой шаг кажется необычным.

Ключевым фактором успеха Nitro Blaze 7 станет ценовая политика Acer. Учитывая, что оригинальный Handle 5 продавался за 1000 долларов, Acer необходимо значительно снизить цену до конкурентоспособного уровня в 600-800 долларов, чтобы успешно конкурировать на рынке портативных игровых ПК.

Эксперты отмечают, что подобные действия иллюстрирует интересную тенденцию в технологической индустрии, где даже крупные игроки иногда прибегают к нестандартным решениям для быстрого выхода на новые рынки. Для потребителей это может означать более широкий выбор устройств, но также требует более внимательного изучения продуктов перед покупкой.

В конечном счете, успех Nitro Blaze 7 будет зависеть не столько от его происхождения, сколько от качества самого устройства, уровня поддержки и цены. Пока же можно с уверенностью сказать, что этот игровой портативный компьютер заслуживает внимания тех, кто ищет доступное решение для мобильного гейминга, так и тех, кто интересуется особенностями современного рынка электроники.