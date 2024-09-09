Новый бенчмарк подтверждает 10-ядерную конструкцию процессора и значительное улучшение производительности Xclipse 950

Новейший флагманский мобильный процессор Samsung, Exynos 2500, недавно прошёл тестирование в известных бенчмарках. На данный момент известно, что мобильный процессор оснащён 10 ядрами и свежей версией графического процессора Xclipse 950.

Несмотря на то, что производство Exynos 2500 было завершено в начале этого года, многочисленные источники сообщают, что Samsung не планирует использовать его в моделях серии Galaxy S25. Ранее ходили слухи, что новый чип сохранит 10-ядерный дизайн от Exynos 2400 и получит встроенный графический процессор Xclipse на базе архитектуры RDNA 3 (или её обновлённой версии 3.5). Недавний бенчмарк подтвердил эти предположения и продемонстрировал значительный прирост производительности графического процессора.

В тесте Sacred Path Vulkan от Basemark, с включённой функцией Variable Rate Shading, Exynos 2500 (s5e9955) набрал 2,603 балла, что подтверждает наличие улучшенного Xclipse 950. Для сравнения, предыдущее поколение Exynos 2400 с графическим процессором Xclipse 940 набрало 1,956 баллов в этом же тесте. В обычном тесте Sacred Path Vulkan без использования VRS Exynos 2500 показал результат в 2,496 баллов (против 1,985 у предыдущей модели). В тесте The Expedition Vulkan новый графический процессор Samsung получил 5,917 баллов (против 5,194).

В целом, графический процессор Xclipse 950 в Exynos 2500 демонстрирует прирост производительности на 15-30% по сравнению с предыдущей версией. Тестируемое устройство было оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работало на ранней версии Android 15. Однако стоит учитывать, что это предсерийный образец, и итоговая версия может показать ещё лучшие результаты. Ожидается, что Exynos 2500 будет представлен во второй половине 2025 года вместе с Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.