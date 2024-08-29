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Fantoci
Microsoft выпустила важное обновление, которое увеличивает производительность чипов AMD в играх
Последний патч для операционной системы Windows 11 значительно повышает производительность игровых компьютеров, оснащенных процессорами AMD Ryzen 7000 и 9000 серий.

Владельцы компьютеров с процессорами AMD получили неожиданный подарок от Microsoft. Компания выпустила критически важное обновление для Windows 11, которое обещает значительно повысить производительность процессоров AMD в играх. Это обновление, изначально планировавшееся только для будущей версии Windows 24H2, теперь доступно всем пользователям текущей сборки 23H2.

Суть проблемы заключалась в том, что некоторые новые процессоры AMD, включая Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X, не демонстрировали заявленную производительность. Многие пользователи и эксперты отмечали, что реальные показатели частоты кадров в играх существенно отставали от обещанных AMD. Важно отметить, что компания AMD признала наличие проблемы, но указала на необходимость оптимизации кода со стороны операционной системы.

Ключевым элементом критического обновления стала оптимизация механизма предсказания переходов или ветвлений (branch prediction) в операционной системе Windows. Эта технология позволяет процессору предугадывать следующие инструкции и выполнять их заранее, что существенно повышает общую производительность системы. Напомним вам, что именно эта функция была причиной известной уязвимости Meltdown, обнаруженной несколько лет назад. Тогда производителям пришлось ограничить возможности спекулятивного исполнения команд, что привело к небольшому снижению производительности.

Обновление KB5041587, которое сейчас активно распространяется через систему автоматического обновления Windows, призвано исправить эту ситуацию. По предварительным тестам, пользователи могут ожидать повышения производительности в играх в среднем на 10%, а в некоторых случаях прирост может достигать впечатляющих 20-30%.

Сообщается, что это обновление — лишь часть масштабных изменений, готовящихся в Windows 11 24H2. Среди ожидаемых новшеств:

  1. Улучшенный ИИ-помощник Copilot, который станет полноценным приложением с возможностью свободного перемещения по экрану.
  2. Обновленные быстрые настройки с многостраничным интерфейсом и новыми опциями.
  3. Функция Live Captions для автоматической транскрипции видео в реальном времени.
  4. Более глубокая интеграция Phone Link для удобной связи со смартфоном.
  5. Расширенная поддержка ARM-процессоров и улучшенная эмуляция x86-приложений.

Данное обновление демонстрирует, насколько важно тесное сотрудничество между производителями оборудования и разработчиками программного обеспечения. Оптимизация на уровне операционной системы может раскрыть скрытый потенциал современных процессоров, обеспечивая пользователям лучший опыт работы и игры без необходимости обновления аппаратной части.

Для установки важного обновления пользователям рекомендуется проверить наличие KB5041587 в центре обновления Windows и установить его при первой возможности. Это простое действие может значительно улучшить производительность вашего компьютера, особенно если вы используете процессоры AMD последних поколений.

#amd #microsoft #windows 11 #amd ryzen 7000 #amd ryzen 9000
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