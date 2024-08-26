Одной из самых перспективных областей является медицина. Микророботы, оснащенные такими батарейками, смогут доставлять лекарства, например инсулин, точно к клеткам-мишеням внутри организма.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) совершили прорыв в области микроробототехники, разработав уникальную батарею размером с человеческий волос. Данное изобретение открывает новые горизонты для разработки автономных микророботов, способных выполнять задачи, ранее считавшиеся невозможными.

Ключевые особенности новой батареи:

Размеры: длина - 0,1 мм, толщина - 0,002 мм Принцип работы: окисление цинка кислородом из воздуха Выходное напряжение: до 1 вольта

Эта миниатюрная цинк-воздушная батарея решает одну из главных проблем в разработке микророботов - обеспечение их достаточной энергией для автономной работы. В отличие от предыдущих разработок, требовавших постоянного подключения к внешним источникам питания, новая батарея позволяет микророботам функционировать автономно.

Команда ученых под руководством Гэ Чжана и Сонгюн Яна продемонстрировала широкие возможности применения своего изобретения. Батарея успешно питает различные компоненты, включая:

Роботизированную руку (актуатор)

Мемристор (элемент памяти)

Схему часов

Два типа химических датчиков

Потенциальные области применения микророботов с новой батареей:

Медицина: точечная доставка лекарств внутри организма Промышленность: обнаружение утечек газа в труднодоступных местах Экология: мониторинг состояния окружающей среды на микроуровне

Исследователи продолжают работу над совершенствованием батареи, в частности, над увеличением ее выходного напряжения. Это может существенно расширить функциональные возможности микророботов.

Особое внимание уделяется разработке биосовместимых материалов для медицинского применения. Цель - разработка микророботов, которые после выполнения задачи будут естественным образом разлагаться в организме.

Проект получил поддержку ряда авторитетных организаций, включая Управление армейских исследований США, Министерство энергетики и Национальный научный фонд. Это подчеркивает высокую значимость разработки для различных сфер науки и техники.

Инновационная батарея MIT знаменует собой новую эру в микроробототехнике, открывая путь к созданию интеллектуальных систем, способных работать в масштабах, ранее доступных только природе. Потенциал этой технологии огромен, и мы, возможно, стоим на пороге революционных изменений в медицине, промышленности и науке.