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Fantoci
Разработчики Civilization показали 386-й ПК за $10 000, на котором создавалась оригинальная игра
Этот монстр был оснащен впечатляющими 16 МБ оперативной памяти!

На этой неделе компания 2K и студия-разработчик видеоигр Firaxis пригласили журналистов в свой офис, чтобы те смогли ознакомиться с новой, седьмой частью знаменитой серии игр Civilization. Однако, по прибытии, внимание представителей прессы привлекли не столько современные разработки, сколько необычная экспозиция — старый компьютер и офисное кресло, аккуратно выставленные за стеклом. Как выяснилось, перед ними находился тот самый персональный компьютер, на котором Сид Мейер, легендарный геймдизайнер, работал над созданием оригинальной версии Civilization. Вдобавок, на жестком диске этого компьютера сохранилась ранняя версия игры, что превращает его рабочее место в настоящую реликвию.

Этот легендарный компьютер, согласно информации PC Gamer, представляет собой модель Compaq Deskpro 386. Его стоимость в момент покупки составляла около 10,000 долларов, что с учетом инфляции сегодня эквивалентно примерно $23,000. В начале 90-х годов это была одна из самых мощных машин, доступных разработчикам.

В те далекие времена, когда вышла игра, а именно в 1991 году, 16 МБ оперативной памяти, установленные в этом ПК, считались огромным объемом. В рабочей среде MS-DOS стандартный объем доступной для программ памяти составлял лишь 640 КБ. Жесткий диск этого компьютера все еще функционирует, однако его емкость неизвестна. Для сравнения: в 1991 году большинство компьютеров имели жесткие диски объемом 40-70 МБ, хотя встречались и более емкие — до 130 МБ.

В прошлом году IТ-отдел Firaxis вернул компьютер Мейера в строй.

Вычислительная машина Сида Мейера также оснащена звуковой картой Sound Blaster, которая в те годы являлась стандартом для персональных компьютеров, при условии, если звуковая система не была интегрирована в материнскую плату. Несмотря на то, что этот компьютер давно устарел и вышел из строя, его удалось вернуть к жизни благодаря усилиям IТ-специалистов Firaxis, которые использовали творческий подход к восстановлению системы.

В итоге компьютер Мейера остался в оригинальном виде, сохранив на своем жестком диске предрелизную версию Civilization, в которую до сих пор можно поиграть. Примечательно, что разработчики сохранили не только сам ПК, но и рабочее кресло, в котором Сид Мейер трудился над игрой. Хотя это кресло не обладает особыми характеристиками, его сохранение подчеркивает значимость каждого элемента, связанного с созданием игры.

Монитор ViewSonic, который также был частью рабочего места, имел разрешение VGA 640x480, хотя первая версия Civilization работала в режиме низкого разрешения VGA — 320x200 с поддержкой 256 цветов.

Ниже вашему вниманию представлен трейлер новой, седьмой части Civilization, которая продолжает наследие легендарной серии. Приглашаем вас оценить, как далеко зашел путь от первых пикселей до современной графики и геймплея.


#civilization #firaxis #compaq deskpro 386 #сид мейер
Источник: pcgamer.com
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