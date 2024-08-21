Конец эпохи дорогих игровых мониторов с модулем G-Sync.

Nvidia, ведущий производитель графических процессоров, заключила партнерство с компанией MediaTek, крупным поставщиком чипсетов для дисплеев. Цель этого союза - сделать технологию сглаживания изображения G-Sync более доступной для геймеров.

До сих пор использование технологии G-Sync подразумевало наличие в мониторе специального аппаратного модуля Nvidia, что существенно удорожало конечное устройство. Теперь Nvidia решила отказаться от этого модуля, позволяя интегрировать свою технологию адаптивной развертки непосредственно в популярные "масштабаторы" дисплеев MediaTek.

Для справки, технология G-Sync была разработана в 2012 году для решения проблемы разрывов изображения в играх. Когда видеокарта генерирует кадры быстрее, чем монитор может их обновлять, возникают неприятные визуальные артефакты. Технология G-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с рендерингом видеокарты, что позволяет избавиться от разрывов изображения, даже при высокой и нестабильной частоте кадров.

На протяжении многих лет G-Sync поддерживала множество функций, которые значительно улучшали визуальные эффекты в играх. Однако требование наличия специального модуля от Nvidia означало, что мониторы с поддержкой этой технологии были дороже. В 2019 году Nvidia запустила программу G-Sync Compatible, которая позволила использовать программное решение для поддержки переменной частоты обновления без необходимости установки модуля G-Sync. Однако пользователи теряли доступ к продвинутым функциям, таким как HDR с низкой задержкой и поддержка 12-битного цвета.

Ключевым результатом этого сотрудничества станет значительное снижение цен на дисплеи с поддержкой G-Sync. Производители больше не будут вынуждены закладывать в стоимость монитора дорогостоящий фирменный модуль Nvidia. Это приблизит флагманские технологии Nvidia к массовому геймерскому сегменту.

Первые мониторы, которые будут поддерживать технологию G-Sync через новые контроллеры от MediaTek, включают модели AGON PRO AG276QSG2 тайваньской компании AOC, ROG Swift PG27AQNR компании ASUS и Predator XB273U F5 компании Acer. Эти мониторы будут иметь разрешение 2560x1440 пикселей, частоту обновления 360 Гц и поддержку HDR. Ожидается, что они поступят в продажу позже в этом году. В перспективе Nvidia стремится сделать G-Sync стандартной функцией для большинства игровых мониторов, а не эксклюзивной особенностью премиальных моделей.

В перспективе технология G-Sync должна стать стандартной функцией игровых мониторов, доступной даже в бюджетном сегменте. Это позволит геймерам наслаждаться плавной картинкой и передовыми визуальными эффектами без необходимости переплачивать за дорогостоящие решения.