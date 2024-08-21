По мнению ученых, это либо коричневый карлик, либо крошечная звезда, которая направляется в межгалактическое пространство.

Группа астрономов-любителей обнаружила в космосе нечто действительно необычное - объект, несущийся с невероятной скоростью около 1,6 миллиона километров в час. Эта сенсационная находка вскоре будет опубликована в авторитетном научном журнале Astrophysical Journal Letters, что само по себе является большим успехом для непрофессиональных исследователей. Но поистине уникальна сама природа открытого ими объекта.

Участники проекта NASA "Backyard Worlds: Planet 9" (Задворки миров: Планета 9) - Мартин Кабатник, Томас Бикл и Дэн Касельден - случайно заметили быстродвижущийся тусклый объект, который пролетал по их экранам. "Когда я впервые увидел, как стремительно он движется, я был убежден, что об этом уже должны были сообщить в NASA", - поделился своими впечатлениями Мартин Кабатник из Германии. Однако никто ранее не фиксировал подобный объект.

Дальнейшие наблюдения подтвердили, что это действительно нечто уникальное - либо сверхмалая звезда, либо огромная планета, получившая название CWISE J124909.08+362116.0. Ее уникальность заключается в невероятной скорости и крошечных размерах по меркам звезд. Астрономы считают, что этот объект балансирует на грани между маломассивными звездами и коричневыми карликами - "неудавшимися звездами", не накопившими достаточно массы для поддержания термоядерного синтеза. Чтобы определить его точную природу, потребуются дальнейшие исследования состава и других характеристик.





Главная же загадка - как этот миниатюрный объект достиг такой фантастической скорости, достаточной для "побега" из нашей Галактики? Возможно, он был выброшен из двойной системы после взрыва компаньона-звезды. Или же пролетал через шаровое скопление, где испытал мощное гравитационное воздействие сближающейся черной дыры. В любом случае, CWISE J124909.08+362116.0 продолжает стремительно удаляться от Млечного Пути, навсегда покидая пределы нашей Галактики.

Для команды гражданских ученых, участвующих в проекте "Задворки миров", это действительно выдающееся открытие. За несколько лет они идентифицировали около 4000 коричневых карликов, но ничего подобного CWISE J124909.08+362116.0 еще не встречалось. Теперь астрономы тщательно изучают этот уникальный объект, надеясь пролить свет на процессы формирования и эволюции звезд на окраинах нашей Галактики.