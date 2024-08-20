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Fantoci
Новый климатический спутник Tanager-1 будет отслеживать выбросы парниковых газов
Tanager-1 будет использовать спектрометр, разработанный в Лаборатории реактивного движения, для измерения выбросов метана и углекислого газа.

В нашу эпоху, когда климатические изменения становятся все более очевидными, наука не стоит на месте. Недавний запуск климатического спутника Tanager-1 знаменует собой новый этап в наблюдении за состоянием атмосферы Земли. Данный космический аппарат, разработанный в рамках амбициозного проекта Carbon Mapper Coalition (Коалиции по картографированию углерода), призван стать ключевым инструментом в борьбе с глобальным потеплением.

Уникальность нового климатического спутника заключается в его передовом оборудовании. Главным инструментом Tanager-1 является инновационный визуализирующий спектрометр, разработанный специалистами Лаборатории реактивного движения (JPL). Этот прибор – результат сорокалетних исследований и разработок – способен с беспрецедентной точностью определять концентрации углекислого газа и метана в атмосфере.

Запуск нового климатического спутника состоялся в пятницу (16 августа) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Данное событие стало частью серии успешных запусков, демонстрирующих надежность современных космических технологий. Tanager-1 был выведен на солнечно-синхронную орбиту, что обеспечит оптимальные условия для его работы.

Ежедневно Tanager-1 будет анализировать около 130 тысяч квадратных километров земной поверхности. Его спектрометр способен анализировать сотни различных длин волн света, отраженного от Земли. Это позволяет точно идентифицировать и измерять концентрации парниковых газов в атмосфере.

Спутник Tanager-1 с развернутыми солнечными панелями перед запуском. Источник: Planet Labs PBC

Особое внимание уделяется выявлению так называемых "суперэмиттеров" – источников особо крупных выбросов парниковых газов. Данные, собранные спутником, будут доступны широкой общественности через специальный онлайн-портал. Это обеспечит беспрецедентную прозрачность информации о состоянии атмосферы и поможет специалистам принять оперативные меры для устранения вредных факторов, влияющих на климат планеты.

Проект Tanager-1 – яркий пример того, как космические технологии могут быть использованы для решения глобальных проблем. Объединяя усилия ведущих научных организаций и частных компаний, Коалиция по картографированию углерода создает мощный инструмент для мониторинга и контроля изменений климата.

В то время как климатический спутник проходит финальные этапы подготовки к работе, ученые и экологи всего мира с нетерпением ожидают первых результатов его миссии. Tanager-1 обещает стать настоящим прорывом в области климатологии, предоставляя нам беспрецедентные возможности для понимания и решения проблемы парниковых газов.

Важно отметить, что запуск Tanager-1 – это не просто технологическое достижение. Это шаг к более осознанному и ответственному отношению человечества к своей планете, открывающий новые горизонты в борьбе за сохранение климатического баланса Земли.

#выбросы парниковых газов #климатический спутник #tanager-1
Источник: nasa.gov
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