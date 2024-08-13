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Fantoci
Президент CrowdStrike лично принял награду "Самый эпический провал 2024 года" на конференции DEF CON
На церемонии Pwnie Awards 2024 президент компании CrowdStrike Майкл Сентонас получил заслуженный трофей.

Мировое IT-сообщество было потрясено, когда в прошлом месяце компьютеры на базе Windows по всему миру внезапно вышли из строя. Проблема оказалась связана с неудачным обновлением от CrowdStrike, компании, специализирующейся на кибербезопасности. В результате сбоя, вызванного ошибкой в обновлении, миллионы машин стали неработоспособными. Данная ситуация привлекла внимание профессионалов и вызвала бурные обсуждения в сообществе.

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Масштабный сбой произошел после того, как CrowdStrike выпустила обновление для своего популярного инструмента Falcon Sensor. Эта универсальная платформа предназначена для обеспечения безопасности корпоративных сетей, но неожиданно стала причиной краха множества компьютеров под управлением Windows. Ситуация быстро переросла в глобальную проблему, затронув организации различных масштабов и отраслей.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что CrowdStrike входит в ограниченный круг компаний, которым Microsoft доверяет низкоуровневый доступ к своей операционной системе. Предполагается, что такое привилегированное положение должно сопровождаться повышенной ответственностью и тщательным контролем качества выпускаемых обновлений. Однако в данном случае система безопасности дала сбой на нескольких уровнях, что привело к катастрофическим последствиям.

Масштаб проблемы оказался настолько значительным, что IT-специалистам по всему миру пришлось вручную восстанавливать миллионы компьютеров. Этот процесс потребовал огромных затрат времени и ресурсов, нанеся серьезный удар по работоспособности многих организаций.

Реакция специалистов по информационной безопасности не заставила себя ждать. На ежегодном мероприятии DEF CON, одном из самых авторитетных в мире кибербезопасности, организаторы церемонии Pwnie Awards единогласно присудили CrowdStrike награду "Самый эпический провал 2024 года".

Церемония награждения Pwnie Awards, ставшая неотъемлемой частью конференций Black Hat и DEF CON, известна своим ироничным подходом к достижениям и неудачам в области информационной безопасности. Номинация "За самый эпический провал" традиционно привлекает наибольшее внимание, и в этом году выбор победителя не вызвал сомнений.


Однако настоящим сюрпризом стала реакция самой CrowdStrike на эту сомнительную награду. Вопреки ожиданиям и устоявшейся практике, когда компании предпочитают игнорировать подобные "антинаграды", глава компании CrowdStrike Майкл Сентонас лично прибыл на церемонию, чтобы принять трофей.

Выступая на сцене, Сентонас продемонстрировал удивительное чувство юмора и самокритичности. Он признал, что эта награда "определенно не та, которой стоит гордиться", но подчеркнул важность открытого признания своих ошибок. Такой подход вызвал уважение у присутствующих, показав, что даже в самых сложных ситуациях можно сохранять профессионализм и человечность.

Организаторы Pwnie Awards, желая подчеркнуть масштаб провала, подготовили для CrowdStrike особый трофей. Традиционная статуэтка пони была установлена на вершине гораздо более крупного постамента, визуально иллюстрируя грандиозность допущенной ошибки.

Сентонас не ограничился формальным принятием награды. Он объявил о намерении выставить трофей на видном месте в штаб-квартире CrowdStrike в Техасе. Этот жест призван служить постоянным напоминанием всем сотрудникам о важности качества и ответственности в их работе.

Инцидент с CrowdStrike поднимает ряд важных вопросов о безопасности и надежности IT-систем. Он демонстрирует, насколько уязвимыми могут быть даже самые защищенные инфраструктуры перед лицом человеческой ошибки или системного сбоя. Кроме того, этот случай подчеркивает необходимость более тщательного контроля и тестирования обновлений, особенно когда речь идет о критически важных компонентах операционных систем.

В то же время, реакция CrowdStrike на инцидент может служить примером того, как компании должны вести себя в кризисных ситуациях. Открытое признание ошибки, готовность нести ответственность и способность с юмором отнестись к своим неудачам – все это помогает восстановить доверие и уважение со стороны профессионального сообщества и клиентов.

Подводя итоги, можно сказать, что "эпический провал" CrowdStrike стал не только серьезным уроком для индустрии кибербезопасности, но и показательным примером кризисного менеджмента. Остается надеяться, что этот опыт приведет к улучшению процессов разработки и тестирования программного обеспечения, а также к повышению общего уровня надежности IT-систем во всем мире.

#crowdstrike #def con #pwnie awards
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CrowdStrike получает премию Pwnie Award «Самый эпичный провал» за крупнейший сбой в ИТ-системах
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