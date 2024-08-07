Через несколько лет на орбите может появиться тысячи таких спутников.

Рано утром 6 августа с космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-6А", которая вывела на орбиту 18 спутников, оснащенных передовыми системами связи. По планам китайских инженеров, в ближайшие годы на орбите Земли появится целое созвездие из нескольких тысяч таких аппаратов, способных обеспечить глобальное покрытие.

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Проект "Цяньфань" (что переводится как "Тысяча парусов") разрабатывается компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) при полной поддержке государства. Его цель – обеспечить надежную спутниковую связь и высокоскоростной интернет сначала на территории Китая, а в перспективе – по всему миру. На первом этапе планируется развернуть 1296 спутников, что значительно меньше, чем у американского конкурента Starlink, но SSST намерена со временем нарастить темпы запусков.

Особенность этого проекта заключается в использовании новой модификации ракеты "Чанчжэн-6A". Ее вторую ступень оснастили двигателем с возможностью многократного включения, что существенно увеличило грузоподъемность до 4,5 тонн для солнечно-синхронной орбиты. Такое техническое решение позволит в будущем выводить на орбиту до 54 спутников за один запуск.

Китайские специалисты внимательно изучили опыт использования системы Starlink в ходе конфликта на Украине. Они отметили значительное преимущество, которое дает надежная спутниковая связь в современных условиях. Это послужило дополнительным стимулом для ускорения работ над собственной системой.

Долгосрочные планы Китая в рамках проекта "Тысяча парусов" впечатляют: предполагается вывести на орбиту более 14 000 спутников. Такая масштабная группировка сможет обеспечить глобальное покрытие и конкурировать с зарубежными аналогами.

Однако развитие подобных мегагруппировок вызывает озабоченность у экспертов. Увеличение количества объектов на околоземной орбите повышает риск столкновений, что может негативно сказаться на безопасности космических полетов. Кроме того, астрономы выражают обеспокоенность тем, что большое количество спутников может мешать научным наблюдениям.

Несмотря на эти опасения, гонка за доминирование в сфере спутниковой связи продолжается. Помимо Китая и SpaceX, свои проекты разрабатывают и другие компании, например, Amazon. Это говорит о том, что в ближайшие годы мы станем свидетелями значительных изменений в сфере глобальных коммуникаций.

Запуск первых спутников "Тысяча парусов" – это важный шаг для Китая в развитии собственных технологий связи и укреплении своих позиций в космической отрасли. Успешная реализация этого проекта может изменить расстановку сил на рынке спутниковых коммуникаций и открыть новые возможности для развития цифровой экономики Китая.