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Fantoci
Руководитель Samsung Semiconductor раскритиковал работу своего подразделения в служебной записке
В своем внутреннем меморандуме он указал на недостаточное взаимодействие между отделами и недостаток открытых дискуссий о продуктах компании.

В мае 2024 года руководство Samsung приняло решение о кардинальных изменениях в управлении своим полупроводниковым подразделением. На пост вице-председателя был назначен Ён Хён Чжун (Young Hyun Jun), заслуженный ветеран компании с 20-летним стажем. Данное решение было продиктовано необходимостью повысить конкурентоспособность компании Samsung в условиях нестабильного рынка.

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Спустя несколько месяцев после вступления в должность Чжун обнаружил ряд серьезных проблем внутри компании. Его выводы нашли отражение в эмоциональном внутреннем меморандуме, который попал в руки журналистов Bloomberg.

Ключевые проблемы, выявленные новым руководителем:

  1. Отсутствие эффективной коммуникации между отделами
  2. Недостаток открытых дискуссий о продуктах компании
  3. Тенденция сотрудников скрывать или игнорировать проблемы

Чжун подчеркнул необходимость возрождения "культуры жарких дебатов", которая, по его мнению, является неотъемлемой частью успеха в полупроводниковой отрасли. Он призвал к большей открытости и готовности сотрудников обсуждать возникающие проблемы.

Ситуация в Samsung отражает более широкие тенденции на рынке полупроводников. Компания ведет ожесточенную борьбу с конкурентом SK Hynix за лидерство в производстве высокопропускной памяти (HBM) - ключевого компонента для оборудования, связанного с искусственным интеллектом. Этот сегмент рынка демонстрирует стремительный рост: по прогнозам Morgan Stanley, его объем увеличится с 4 млрд долларов в 2023 году до 71 млрд долларов к 2027 году.

Samsung ведет ожесточенную борьбу с SK Hynix за право поставлять HBM таким компаниям, как Nvidia и AMD, для их аппаратного обеспечения искусственного интеллекта.

В последние годы Samsung столкнулась с серьезными проблемами. Компания уже уступила лидерство в производстве памяти своему корейскому конкуренту SK Hynix. Кроме того, Samsung испытывает трудности с освоением 3-нанометрового техпроцесса: после прошедшего года, как они запустили передовое производство, выход годных изделий не превышает 70%.

Чжун призывает сотрудников не надеяться на автоматическое восстановление рынка. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на использовании накопленного исследовательского опыта и таланта сотрудников для восстановления конкурентного преимущества Samsung.

Строгий призыв к действию отражает понимание руководством Samsung критичности текущего момента. Без кардинальных изменений в корпоративной культуре и подходе к инновациям компания рискует оказаться в "порочном круге" неконкурентоспособности в быстро развивающейся отрасли.

Ситуация в Samsung демонстрирует, насколько важны открытая коммуникация, готовность к обсуждению проблем и инновационное мышление для успеха в высокотехнологичных отраслях. Будущее покажет, сможет ли компания преодолеть текущие трудности и вернуть себе лидирующие позиции на мировом рынке полупроводников.

#samsung #samsung semiconductor
Источник: bloomberg.com
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