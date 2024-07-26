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Fantoci
Глобальный сбой Windows обойдется западным странам в несколько миллиардов долларов
Недавнее обновление безопасности от компании CrowdStrike вывело из строя около 8,5 миллионов компьютеров с Windows по всему миру, что привело к многомиллиардным убыткам для пострадавших компаний.

В мире информационных технологий произошло событие, которое можно смело назвать "цифровым апокалипсисом". Американская компания CrowdStrike, занимающаяся разработкой программного обеспечения для кибербезопасности, выпустила обновление, приведшее к беспрецедентному сбою в работе около 8,5 миллионов компьютеров по всему миру. Масштаб проблемы оказался настолько велик, что эксперты сравнивают его с легендарной "проблемой 2000 года", когда мир замер в ожидании глобального компьютерного коллапса на рубеже тысячелетий.

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Что же произошло? Обновление программы Falcon Sensor, призванной защищать компьютеры от киберугроз, содержало критическую ошибку в драйвере ядра операционной системы. Это привело к тому, что миллионы устройств оказались в "бесконечном цикле перезагрузки" - состоянии, когда компьютер постоянно перезапускается, не позволяя пользователю получить доступ к системе. Самое неприятное, что для устранения проблемы требовалось физическое вмешательство специалистов, что в условиях массового сбоя оказалось крайне сложной задачей.

Последствия этого инцидента затронули практически все сферы деятельности людей. Поступали многочисленные сообщения о том, что авиакомпании не могли зарегистрировать пассажиров на рейсы, в супермаркетах не работали кассы, банкоматы отказывались выдавать наличные, а службы экстренной помощи не могли принимать вызовы. Но это лишь верхушка айсберга проблем, с которыми столкнулся мир.

Финансовые потери от этого сбоя поражают воображение. По оценкам компании Parametrix, специализирующейся на страховании IT-рисков, общий ущерб для мировой экономики может составить около 15 миллиардов долларов. При этом страховые выплаты покроют лишь малую часть этих убытков - от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

Сильнее всего пострадали следующие отрасли:

  1. Банковский сектор и здравоохранение оказались наиболее уязвимыми, с потерями около 3 миллиардов долларов.
  2. Авиаиндустрия недосчиталась 860 миллионов долларов - подумайте только, сколько рейсов было отменено или задержано!
  3. Розничная торговля и IT-сектор понесли убытки по 500 миллионов долларов каждый.
  4. Производство, транспорт и финансовый сектор также пострадали на десятки миллионов долларов.

Этот инцидент поднимает важные вопросы о безопасности и надежности наших цифровых систем. Насколько мы зависимы от технологий? Готовы ли мы к подобным сбоям в будущем? И самое главное - как предотвратить подобные катастрофы?

Для бизнеса этот случай стал суровым уроком о необходимости иметь надежные планы аварийного восстановления и, возможно, пересмотреть подходы к обновлению критически важного программного обеспечения. Для обычных пользователей это напоминание о важности резервного копирования данных и наличия альтернативных средств связи и оплаты.

В заключение стоит отметить, что данный инцидент, несмотря на его разрушительные последствия, может стать отправной точкой для создания более устойчивых и безопасных IT-систем в будущем. Ведь, как говорится, нет худа без добра, и даже из самых сложных ситуаций можно извлечь ценные уроки.

#windows #запад #crowdstrike #западные страны
Источник: reuters.com
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