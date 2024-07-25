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Fantoci
Разработчики игр наблюдают за тем, как искусственный интеллект отнимает у них работу
То, чего так боялись программисты, сценаристы, дизайнеры и даже актёры, стало реальностью.

Времена, когда разработчики игр опасались, что искусственный интеллект (ИИ) может отобрать у них работу, уже не кажутся далеким будущим. Они уже наступили. Всего несколько лет назад мы только начинали слышать немногочисленные предупреждения о том, что генеративные ИИ могут занять место человека в трудовом процессе, и вот уже сегодня в игровой индустрии большую часть работы выполняет машина. Последние отчеты показывают, что руководители компаний активно внедряют ИИ вместо высококвалифицированных специалистов, что ставит под угрозу будущее многочисленных профессий в сфере видеоигр. И это касается всех без исключения: от крупных студий до небольших инди-разработчиков, все стремятся сократить затраты и ускорить процесс производства с помощью ИИ.

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Новый отчет, опубликованный в издании Wired, рассказывает о стремительном изменении курса индустрии под влиянием генеративного ИИ. Игровая индустрия достигла таких масштабов, которые многие из нас не могли представить несколько десятилетий назад. С рыночной капитализацией в 159,3 миллиарда долларов в 2020 году, игры стали приносить прибыль в три раза больше музыкальной индустрии и почти в четыре раза больше Голливуда. Инди-проекты также набирают популярность, привлекая все больше геймеров к своим творениям. В идеальном мире эти тенденции должны были бы обеспечить место каждому специалисту в этой индустрии, и так оно и было до недавнего времени.

Однако в связи со стремительным распространением генеративного ИИ возникли новые возможности для замены человеческого труда более дешевыми нейронными сетями. Автор статьи в Wired, Брайан Мерчант, делится историей художника из Activision Blizzard, который весной 2023 года узнал о новых возможностях, которые принес ИИ, и все он были “в центре внимания” компании. Несмотря на заверения руководства Activision, что ИИ будет использоваться только для создания концептуальных дизайнов, а не окончательных активов, в январе 2024 года Microsoft уволила 1900 сотрудников Activision и Xbox, среди которых были и 2D-иллюстраторы. Оставшиеся сотрудники были, по словам художника, “вынуждены” пройти обучение по работе с ИИ и использовать генеративные программы в своей работе.

Microsoft не единственная компания, использующая ИИ для генерации более дешевых и быстрых игровых материалов. Опрос, проведенный в январе, показал, что почти половина профессионалов игровой индустрии уже используют генеративный ИИ. Отчет, заказанный развлекательной индустрией в прошлом году, также показал, что игровая индустрия использует генеративный ИИ чаще, чем телевидение, кино или музыкальная индустрия. Для некоторых студий ИИ стал даже более дешевой альтернативой аутсорсингу. Для других это способ быстрее создавать активы, чем это могли бы сделать внутренние сотрудники, многие из которых уже сталкиваются с переработками.

В отличие от работников телевидения и кино, большинство профессионалов игровой индустрии не состоят в профсоюзах, что делает их менее защищенными перед лицом новых технологий. Однако, как отмечает Дэн Беглов, нарративный дизайнер, обсуждавший вопрос о создании профсоюза на GDC 2024, ИИ может стать тем самым толчком, который побудит работников всего мира объединиться. Более половины разработчиков, опрошенных на последнем GDC, поддержали идею профсоюзного движения.

Также стоит упомянуть исследование MIT, проведенное в этом году, которое показало, что использование работников все еще остается более экономичным, чем их замена на генеративный ИИ. Рентабельность также зависит от труда, необходимого для корректировки или исправления ошибок ИИ. Если изображение, диалог или озвучивание не соответствуют ожиданиям, человеку придется вмешаться, чтобы исправить ситуацию.

В итоге, как отметил один анонимный разработчик игр, искусственный интеллект сам по себе не отнимает у людей работу, а делают это руководители студий. Пока трудно сказать, продолжится ли эта тенденция вытеснения людей с помощью ИИ, но будущее индустрии явно под большим вопросом.

#искусственный интеллект #activision blizzard
Источник: wired.com
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