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Fantoci
Microsoft нашла виновника масштабного сбоя Windows - в этот раз им стал Евросоюз
Согласно правилам Евросоюза разработчики операционной системы предоставили стороннему антивирусу полный доступ к ядру системы в 2009 году, и теперь пожинают горькие плоды.

В пятницу рано утром миллионы пользователей Windows столкнулись с неожиданным сбоем своих компьютеров, а виновником оказалось очередное обновление стороннего антивирусного ПО - CrowdStrike. Как такое могло произойти и почему технологический гигант Microsoft оказался бессильным, и не смог предотвратить катастрофу?

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Корни проблемы уходят в далекий 2009 год. Тогда, под давлением Европейской комиссии, компания Microsoft пошла на беспрецедентный шаг — открыла доступ к самому сердцу Windows, её ядру, для сторонних разработчиков программ безопасности. Это решение было призвано сделать рынок более конкурентным и дать пользователям больше выбора. Однако спустя 15 лет оно обернулось настоящим кошмаром для миллионов людей по всему миру.

"Мы связаны по рукам и ногам соглашением с ЕС", — сетуют представители Microsoft в интервью Wall Street Journal. В отличие от Apple, которая в 2020 году смогла ужесточить правила доступа к ядру macOS, заставив разработчиков переписать свои программы, Microsoft не может себе этого позволить. Причина проста: Windows — это не просто операционная система, это целая вселенная, в которой живет и работает большая часть компьютеров планеты.

Представьте себе город, где вдруг решили переделать все дороги. Хаос неизбежен, не так ли? Примерно так выглядела бы ситуация, реши Microsoft резко изменить правила игры для разработчиков. С долей рынка в 74% (по данным StatCounter) против 13% у macOS, любые радикальные изменения в архитектуре Windows могут вызвать эффект домино, затронув миллионы пользователей и тысячи программ.

Но не означает ли это, что пользователи Windows обречены на повторение подобных инцидентов? Эксперты расходятся во мнениях. Некоторые считают, что доступ к ядру системы необходим для эффективной работы антивирусных программ. Другие указывают на опыт Apple, доказывающий, что можно обеспечить безопасность и без такого глубокого доступа.

Что же дальше? Microsoft оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны — требования европейских регуляторов, с другой — необходимость обеспечить стабильную работу миллиардов устройств. Пересмотр соглашения с ЕС мог бы стать выходом, но пока компания хранит молчание о своих планах.

Ситуация с CrowdStrike стала тревожным звонком для всей индустрии. Она показала, насколько уязвимыми могут быть даже самые защищенные системы, когда речь идет о сложном взаимодействии между операционной системой и сторонним ПО.

В мире, где кибербезопасность становится все более критичной, подобные инциденты заставляют задуматься: как найти баланс между открытостью платформы и её защищенностью? Ответ на этот вопрос определит будущее не только Windows, но и всей компьютерной индустрии.

#microsoft #windows #евросоюз #crowdstrike
Источник: theregister.com
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