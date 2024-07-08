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Fantoci
ASRock представила обновленную линейку видеокарт Intel Arc A750 и A770 под названием Challenger SE
Надеемся, что выход обновленных версий Intel Arc A770 и A750 от ASRock не намекает на возможную задержку выхода следующего поколения графических процессоров Intel - Battlemage.

ASRock представила геймерам усовершенствованные версии видеокарт Intel Arc: A770 Challenger SE 16GB OC и A750 Challenger SE 8GB OC. Новинки могут похвастаться модернизированной системой охлаждения и немного уменьшенными габаритами. Видеокарты серии SE (Second Edition) собраны на основе прошлогодних моделей Challenger, но с заметными улучшениями в конструкции кулера и общем дизайне. При этом ожидается, что производительность останется на прежнем уровне.

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Обе новинки представляют собой компактные двухвентиляторные видеокарты с габаритами 267 х 130 х 48 мм, что делает их примерно на 2-3% компактнее предшественников. Внешний вид во многом повторяет предыдущие модели, но теперь добавлена RGB-подсветка. Как и в линейке Phantom Gaming, ASRock оснастила видеокарты физическим переключателем для управления подсветкой непосредственно на самом корпусе.

Среди других улучшений стоит отметить увеличенное количество вентиляционных отверстий на металлическом бэкплейте, что способствует более эффективному теплоотводу. Тактовые частоты остались без изменений, но обновился набор видеовыходов: теперь это 3 x DisplayPort 2.0 и 1 x HDMI 2.0b.

Флагманская модель Intel Arc A770 Challenger SE 16GB OC оснащена 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной, что делает ее одним из самых доступных вариантов в своем классе. Стоит отметить, что производительность Intel Arc A750 и Arc A770 находится примерно на одном уровне, сопоставимом с GeForce RTX 3060.

Согласно заявлению ASRock, старт продаж обновленных видеокарт Challenger Second Edition запланирован на середину июля. Остается надеяться, что этот "рефреш" не является признаком возможной задержки выхода следующего поколения графических процессоров Intel Battlemage.

#intel #asrock #intel arc #intel arc a750 #battlemage #challenger se
Источник: asrock.com
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