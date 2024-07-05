Июль 2024 года станет щедрым на новинки для обладателей подписки GeForce NOW : платформа получит 22 свежих игровых проекта. Первой игрой в этом потоке станет ролевой боевик The First Descendant, доступный на просторах Steam.

NVIDIA официально анонсировала значительное расширение библиотеки облачного игрового сервиса GeForce NOW. На игровую платформу в июле 2024 года будет добавлено 22 новые игры. Релизы некоторых проектов запланирован на этот месяц в Steam, а часть игр станет доступна в Epic Games и на консоли Xbox через PC Game Pass.

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Первая волна релизов уже доступна геймерам. Среди них – захватывающий кооперативный шутер The First Descendant, поражающий графикой благодаря поддержке трассировки лучей и DLSS. Любителям необычного визуала придется по душе The Falconeer, временно доступная бесплатно в Epic Games Store. Также уже можно погрузиться в миры Star Traders: Frontiers и Wuthering Waves.

Во второй половине месяца нас ждут не менее интересные премьеры. Среди июльских новинок особого внимания заслуживает Flintlock: The Siege of Dawn – игра в стиле Dark Souls, представленная на летней презентации Microsoft Xbox, чей релиз намечен на 18 июля. Также в списке значатся: безумный шутер от первого лица Anger Foot от Devolver Digital (11 июля) и новая стратегия в реальном времени с элементами защиты замка Cataclismo от талантливой команды, подарившей нам инди-хит Moonlighter (22 июля).

Помимо вышеперечисленных игровых проектов, в течение месяца на платформе появится целый ряд других интригующих проектов. Среди них стоит обратить внимание на Once Human, The Crust, Gestalt: Steam & Cinder, Dungeons of Hinterberg, Norland, CONSCRIPT, F1 Manager 2024, EARTH DEFENSE FORCE 6 и многие другие.

Ещё один интересный момент, некоторые игры из каталога PC Game Pass теперь отмечены как "Доступные на GeForce NOW". Это может указывать на расширение сотрудничества между NVIDIA и Microsoft. Учитывая передовые технологии GeForce NOW, включая поддержку графики уровня GeForce RTX 4080, DLSS и Frame Generation, игровая платформа точно привлечет внимание многих геймеров. Остается надеяться, что вскоре мы узнаем больше подробностей об этом потенциальном партнерстве.