Данный инцидент с кражей личной информации пассажиров во время полета служит тревожным сигналом о рисках использования общедоступных сетей.

Правоохранительные органы выдвинули обвинения против мужчины, подозреваемого в незаконном сборе конфиденциальных сведений пользователей социальных платформ и электронной корреспонденции на борту гражданского воздушного судна.

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Сотрудники Австралийской федеральной полиции (AFP) задержали злоумышленника при досмотре его багажа, где были обнаружены "портативное беспроводное устройство доступа, ноутбук и мобильный телефон". По данным следствия, мужчина создавал фальшивые точки доступа Wi-Fi с названиями, похожими на названия сетей, доступных в самолете, используя метод "злого близнеца".

При подключении к "фейковой" сети жертвам предлагалось ввести свои учетные данные, включая адреса электронных ящиков и секретные коды, которые затем оказывались в распоряжении преступника. На текущий момент фигуранту вменяется несанкционированное проникновение в устройства, а также владение информацией с целью совершения серьезного правонарушения, что намекает на злой умысел в отношении похищенных сведений.

Данный случай должен послужить отрезвляющим напоминанием о важности соблюдения мер цифровой гигиены. Среди них – повышенная бдительность при использовании публичных Wi-Fi сетей и отказ от работы с чувствительными приложениями, такими как банковские сервисы, в условиях общедоступного подключения. Эксперты также советуют применять технологию виртуальных частных сетей (VPN) при выходе в интернет через общественные точки доступа.

Представители авиаперевозчика заявили, что будут предприняты все необходимые меры для пресечения "подозрительной активности в беспроводной сети, замеченной сотрудниками компании в ходе внутреннего рейса".