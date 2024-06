AMD FidelityFX™ Super Resolution 3.1 дебютировала в ряде портов PlayStation для ПК, включая Horizon Forbidden West, Spider-Man и Ghost of Tsushima.

Пять известных хитов PlayStation, которые также были портированы на персональные компьютеры, первыми получили поддержку FSR 3.1. Последняя версия AMD FidelityFX™ Super Resolution 3.1, которая призвана улучшить качество изображения и генерацию кадров в играх, дебютировала во второй части Horizon Запретный Запад (Forbidden West), недавно портированной Ghost of Tsushima, Ratchet and Clank: Rift Apart, Spider-Man Remastered и SM Miles Morales. Приятным бонусом станет поддержка FSR 3.1 в грядущем ПК-порте God of War Ragnarok.

реклама

Анонсированное ранее обновление FSR 3.1 от AMD выходит на новый уровень, предлагая не только значительно улучшенное качество изображения при апскейлинге, но и совместимость с другими технологиями, такими как DLSS и XeSS.

Независимо от платформы: будь то ПК, консоль или облако, FSR 3.1 и новая технология генерации кадров работают на видеокартах всех ведущих производителей, даря геймерам плавный и детализированный игровой процесс.

Поддержка технологии AMD FSR расширилась до 60 игр, включая уже выпущенные проекты и ожидаемые новинки

Владельцев видеокарт Radeon особенно порадуют улучшения качества изображения FSR. AMD отмечает, что FSR 3.1 повышает временную стабильность, уменьшает мерцание и артефакты, а также снижает эффект "двоения" объектов. Компания приводит пример улучшений с помощью видеоролика, сравнивающего Ratchet and Clank с FSR 2.2 и улучшенной FSR 3.1.





Разница действительно заметна, поэтому хочется надеяться на подобные результаты в других играх и более широкое внедрение FSR разработчиками и издателями. Качество изображения FSR долгое время отставало от NVIDIA DLSS, так что это важный шаг вперед для FSR.

Стоит отметить, что AMD также объявила о расширении поддержки FSR до 60 игр, включая уже выпущенные проекты и ожидаемые новинки. Среди грядущих релизов на ПК, поддерживающих FSR 3, значатся Concord, Creatures of Ava, Dungeon Stalkers, Farming Simulator 25, inZOI, Nobody Wants to Die, Preserve и The First Descendant. Будем надеяться, что существующие игры с FSR 3, такие как Cyberpunk 2077 и Starfield, также получат обновление до FSR 3.1.

Технология AMD FSR 3.1 станет доступна для разработчиков через GPUOpen в июле.