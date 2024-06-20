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Fantoci
Илон Маск подтвердил разработку мини-тарелки Starlink, которая поместится в обычный рюкзак
Компактная тарелка будет немного медленнее стандартной, но легче в транспортировке.

Компания SpaceX известна во всем мире своими инновациями в области космических технологий. На этой неделе стало известно, что американская компания собирается расширить возможности спутникового интернета Starlink. Глава компании Илон Маск анонсировал новую разработку – мини-тарелку Starlink, призванную сделать высокоскоростной интернет еще более доступным. Компактная тарелка, по словам Маска, будет вдвое дешевле стандартной модели, но при этом сохранит достаточную скорость для комфортного веб-серфинга, стриминга видео и удаленной работы. Встроенный роутер обеспечит бесшовное подключение нескольких устройств, а небольшой размер и вес (по словам Маска, тарелка легко помещается в рюкзак) делают ее идеальным решением для путешественников, дачников и тех, кто хочет иметь доступ к интернету в любом месте. Эпатажный миллиардер даже предоставил результаты теста скорости, которые, по его словам, были получены с помощью новой тарелки.

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В последнее время сложилась некая традиция, что Илон Маск не объявляет о новинках традиционным способом. В данном случае некий Олег Кутков в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал фотографии новой тарелки. Маск, невозмутимо ответил, что сам только что её настроил, подтвердив тем самым её существование. Он также поделился первыми официальными подробностями о мини-тарелке Starlink, которая, по его словам, "изменит мир".

По опубликованным фотографиям сложно судить о размере мини-тарелки Starlink. Однако Маск заявил, что всё устройство можно "легко уместить в рюкзак". Последняя стандартная тарелка Starlink имеет размер 58,5 на 38,1 см, а согласно утечке, размер мини-версии составляет 28 на 23 см - чуть больше листа бумаги формата A4. Маск не опроверг утекшие параметры тарелки, поэтому можно с уверенностью предположить, что она действительно гораздо компактнее стандартной модели.

Мини-тарелка Starlink не сможет обеспечить максимальную скорость Starlink, но её должно хватить большинству пользователей. Тест скорости Маска показал, что тарелка достигает скорости 100 Мбит/с при впечатляющей задержке в 23 мс. Скорость скачивания файлов зависит от загруженности сети Starlink и местоположения, но она иногда может быть выше 100 Мбит/с. Однако у многих абонентов Starlink скорость постоянно ниже 100 Мбит/с. Для таких абонентов использование компактной тарелки Starlink не приведёт к потере производительности.

По словам Маска, стоимость новой компактной тарелки составит половину цены стандартной версии, которая до недавнего времени стоила 599 долларов. Сейчас её цена снижена на 100 долларов, поэтому мини-тарелка должна стоить 250-300 долларов. Потребуется подписка на провайдера Starlink, и пока неизвестно, будет ли для новой тарелки действовать другой тариф. SpaceX сейчас вынуждает пользователей, путешествующих со своими тарелками, переходить на более дорогой тариф для автодомов, и убрала возможность перехода на другой тариф. Несмотря на то, что мини-тарелка Starlink не такая быстрая как стандартная, Илон Маск, вероятно, считает, что мобильность настолько важна, что её стоит оценивать по более высокому тарифу.

Конкретной даты поступления в продажу мини-тарелки Mini пока нет, но Маск сообщил, что она станет доступна в "некоторых регионах" через несколько месяцев.

#илон маск #starlink #мини-тарелка starlink
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