SMIC теперь делит третье место по доле мирового рынка контрактных производств с американской GlobalFoundries.

Китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) стала третьим по величине контрактным производителем чипов в мире, согласно данным отраслевого исследовательского агентства. Благодаря освоению новых технологических процессов и строительству новых фабрик, шанхайская SMIC завоевала значительную долю рынка и потеснила позиции американской компании GlobalFoundries, которая производит по заказу полупроводниковые интегральные микросхемы для таких известных компаний, как AMD, Nvidia и Apple.

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Официальная информация об изменении глобального рейтинга контрактных литейных компаний поступила от исследовательского агентства Counterpoint Research, которое недавно опубликовало свой новый отраслевой отчет за первый квартал 2024 года. По данным CNBC, за последний квартал доля рынка SMIC на мировом рынке выросла на один процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 6%, что позволило ей сравняться с GlobalFoundries и обойти тайваньскую UMC. Несмотря на серьезный подъем в рейтинге за последний квартал, SMIC все еще значительно отстает от лидеров отрасли – TSMC и Samsung Foundry.

TSMC по-прежнему остается абсолютным лидером на мировом рынке производства микросхем, и даже Samsung не может приблизиться к ее масштабам и влиянию. (Источник: CounterPoint Research)

По данным агентства Counterpoint, TSMC по-прежнему контролирует 62% мирового рынка контрактного производства, а доля Samsung составляет 13%. С долей рынка в 6% китайская SMIC теперь делит третье место с GlobalFoundries, обе компании опережают UMC в этом списке. Исследовательская фирма сообщила, что прибыль SMIC за первый квартал превзошла все ожидания, отметив, что это первый раз, когда китайская компания завоевала бронзовую медаль на этом жестком и конкурентном рынке. В отчете также отмечается, что компании, расположенные ниже в списке — UMC и GlobalFoundries — пострадали из-за плохих продаж потребительских устройств и смартфонов.

CNBC сообщает, что SMIC является частично государственной компанией и в основном производит чипы для смартфонов, компьютеров, интернет-вещей и других электронных устройств. В прошлом году китайская компания попала в заголовки газет, произведя свой первый 5-нанометровый процессор, что считалось невозможным из-за санкций США. В этом году появились слухи, что SMIC начала осваиваться новые техпроцессы и, вероятно, находится на пороге выпуска 4-нм процессора.

Американские санкции заставили китайское правительство значительно увеличить поддержку отечественных производителей, таких как SMIC. Компания получила миллиарды долларов субсидий от государства для развития новых технологий, и это вливание капитала, вероятно, сыграло ключевую роль в ее восхождении в рейтинге. Санкции против китайских компаний, лишающие их доступа к передовым технологиям, также могут непреднамеренно превратить такие фабрики, как SMIC, в лидеров по производству на устаревших техпроцессах.