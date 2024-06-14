Руководство компании заявило, что хочет обеспечить соответствие Recall ее «высоким стандартам качества и безопасности».

Компания Microsoft вновь поменяла планы относительно функции Recall, основанной на искусственном интеллекте, которая должна была наделить все новые компьютеры "фотографической памятью". Вместо того, чтобы сразу выпустить "недоработанную" функцию для всех компьютеров Copilot+ в этом месяце, Microsoft сначала предоставит доступ к ее предварительной версии участникам программы Windows Insider. Они оценят удобство использования инструмента и его безопасность перед широким развертыванием.

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"Мы пересмотрели планы выпуска Recall и решили задействовать опытных участников программы Windows Insider для оценки ее работы. Это позволит нам выяснить, когда функция будет полностью соответствовать нашим строгим критериям надежности и защищенности", — поделился своим мнением Паван Давулури, занимающий пост вице-президента Windows. "Изначально планировалось, что с 18 июня 2024 года предварительная версия Recall будет широко доступна на устройствах с Copilot+. Однако теперь мы решили сначала предоставить эту предварительную версию ограниченному кругу пользователей в рамках программы Windows Insider (WIP). Это произойдет в течение нескольких ближайших недель".

Пример того, как Recall может выглядеть на ПК Copilot+.

Фото: Microsoft





Решение о задержке широкого релиза Recall было принято после нескольких тяжелых недель, омраченных общественной обеспокоенностью. Когда функция Recall была впервые анонсирована в мае, пользователи ПК по всему миру выразили скептицизм, а некоторые даже возмущение, высказывая опасения по поводу ее основной функции - создания снимков экрана каждые несколько секунд. Recall использует оптическое распознавание символов (OCR) для преобразования этих снимков в обычный текст, который можно "вызвать" в любое время. Задумка заключается в том, чтобы помочь пользователям быстро находить практически любую информацию на экране, от рецептов, просмотренных в интернете, до рабочих презентаций, на которых вы дремали на прошлой неделе. Однако для тех, кто не планирует активно пользоваться этой функцией, Recall выглядит как шпионское ПО, одобренное самой Microsoft.

На данный момент функция также не отличается особой надежностью в вопросах безопасности. В начале этого месяца эксперт по кибербезопасности продемонстрировал, что текстовые базы данных Recall удивительно легко взломать. Это обстоятельство, а также другие жалобы, побудили Microsoft объявить о предстартовых обновлениях, которые якобы должны сделать Recall более безопасной. Эти обновления включали аутентификацию Windows Hello и мгновенное дешифрование, которые используют биометрические данные для подтверждения присутствия пользователя и поддерживают шифрование до тех пор, пока оно действительно не требуется. Однако, как видно из последнего заявления Microsoft, этих мер оказалось недостаточно.

Давулури заявил, что участники программы Windows Insider скоро будут уведомлены о доступности Recall в рамках программы бета-тестирования. Одновременно Microsoft опубликует публичный блог-пост с информацией о том, как стать участником программы Windows Insider для тех, кто заинтересован в раннем тестировании функции. Хотя Recall в конечном итоге станет доступна и для тех, у кого нет компьютеров Copilot+, бета-версия функции будет доступна в первую очередь владельцам новых ноутбуков Microsoft, оптимизированных для искусственного интеллекта.