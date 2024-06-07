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Fantoci
Космический корабль SpaceX Starship завершил четвертый испытательный полет, приводнившись в океане
Это первый полет Starship, который не завершился «быстрым внеплановым разрушением».

Вчера вечером компания SpaceX запустила космический корабль Starship с своего испытательного комплекса Starbase в Техасе. Илону Маску все таки удалось успешно отправить многоразовую сверхтяжелую ракету в ее четвертое путешествие к звездам. В отличие от первых трех испытаний, этот запуск не закончился огненным взрывом - ракета-носитель Super Heavy и сам космический корабль Starship вернулись на Землю после, казалось бы, безупречного демонстрационного полета.

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Четвертый экспериментальный запуск, также известный как "Интегрированный испытательный полет 4"  (IFT-4), проходил по траектории, схожей с траекторией третьего испытания, состоявшегося несколько месяцев назад. Однако предыдущий, в целом успешный тест, завершился на минорной ноте: двигатели Super Heavy не смогли перезапуститься для замедления спуска к океану, и Starship разрушился при входе в атмосферу. На этот раз Super Heavy совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе, а Starship, как и планировалось, приводнился в Индийском океане после короткого пребывания в космосе.

Компания SpaceX все еще обрабатывает данные этой миссии, но предварительно все прошло практически идеально. Один из 33 двигателей Raptor на ракете Super Heavy не запустился при взлете, а второй отказал при посадке, но это не помешало ускорителю достичь запланированного места приводнения. Прямая трансляция с космического корабля Starship, ретранслированная спутниками интернет-сети Starlink, также показала, что с аппарата отвалилось несколько теплозащитных пластин, а один из закрылков получил легкие ожоги. Часть материала с закрылка прилипла к бортовой камере, но размытая видеотрансляция продолжала поступать вплоть до приводнения.


Обе части космического корабля теперь принадлежат океану — SpaceX не намерена вылавливать их. Для аэрокосмической компании важны только данные, полученные во время полета. Они помогут инженерам внести дополнительные корректировки в конструкцию Starship для следующего испытания, но пока неизвестно, когда SpaceX совершит новую попытку посадить Starship на землю. Генеральный директор SpaceX Илон Маск ясно дал понять, что Starship строится с учетом возможности повторного использования.

Космический корабль Starship имеет жизненно важное значение для будущих планов как SpaceX, так и НАСА. SpaceX подготовила новое поколение более мощных спутников Starlink, которые ждут полной готовности Starship. Эти спутники улучшат покрытие и скорость, используя лицензию FCC для развертывания до 7500 новых спутников. Тем временем НАСА планирует использовать Starship для системы посадки людей (HLS), которая будет сопровождать астронавтов миссии "Artemis" для их доставки на поверхность Луны и обратно. НАСА понадобится первый HLS для миссии "Artemis III" в 2026 году.

Starship предстоит пройти долгий путь, прежде чем он будет готов к коммерческой эксплуатации. Миссиям "Artemis", например, потребуется до десятка запусков мегаракет для дозаправки, чтобы HLS был готов к посадке на Луну. SpaceX продемонстрировала внутреннюю перекачку топлива во время испытания IFT-3, но пока не состыковала два корабля. Компания еще не объявила сроки и программу миссии IFT-5. Илон Маск предположил, что в IFT-5 может включать в себя попытку посадки ракеты-носителя Super Heavy.

#илон маск #spacex #starship
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NASA запустило космический корабль Starliner к МКС
SpaceX проведет 6 июня четвертый испытательный полет космического корабля Starship
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