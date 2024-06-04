На выставке Computex компания Intel представила свою инновационную мобильную архитектуру Lunar Lake. Новая линейка процессоров ориентирована на так называемые "компьютеры с искусственным интеллектом" (AI-PC), которые напичканы новыми технологиями, направленными на повышение энергоэффективности, вычислительной мощности, графических возможностей и многочисленных функций на базе искусственного интеллекта. Intel заявила, что Lunar Lake поступят в продажу в третьем квартале 2024 года, но пока не раскрыла никаких деталей о конкретных моделях процессоров. Вместо этого компания раскрыла только архитектурные особенности новой линейки мобильных процессоров и пообещала составить достойную конкуренцию на рынке ИИ-компьютеров компаниям AMD и Qualcomm.

реклама





Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что Lunar Lake имеет совершенно новую микроархитектуру по сравнению со своей предшественницей Meteor Lake. Она включает новые высокопроизводительные P-ядра, энергоэффективные E-ядра, графику Battlemage, новый нейронный процессор (NPU) и впервые встроенную в чипы Intel память LPDDR5X объемом 16 или 32 ГБ. Еще одним важным нововведением является то, что Intel использовала 3-нм техпроцесс TSMC для вычислительной плитки процессора. Это первый подтвержденный случай, когда Intel поручила производство чипов своему главному конкуренту по производственным мощностям, отказавшись от собственных фабрик. Однако проектирование архитектуры и компоновка чипа остались за Intel.

Вычислительная плитка изготавливается на узле N3B компании TSMC - первом поколении 3-нм техпроцесса, который Apple использовала для производства чипа A17 Pro в iPhone 15 Pro. Отдельно на чипе расположена вспомогательная "чипсетная" плитка, изготовленная по 6-нм техпроцессу TSMC. Да, в Lunar Lake всего две плитки - вычислительная и "контроллер платформы" (platform controller), вместо четырёх используемых ранее в Meteor Lake (вычислительной, SoC, ввода-вывода и графики).

Lunar Lake представляет собой принципиально новую разработку и обеспечивает существенный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с Meteor Lake.

реклама





Процессоры Lunar Lake имеют конфигурацию 4+4 ядра, что подтверждает предыдущие слухи. Они будут иметь четыре высокопроизводительных ядра Lion Cove и четыре энергоэффективных ядра Skymont. Технология Hyper-Threading официально удалена, что указывает на то, что она, вероятно, никогда больше не появится ни в одном процессоре Intel. Суть в том, что Intel считает, что в этом нет необходимости, учитывая, насколько хороши ее E-ядра, а запуск двух потоков на ядро требует дополнительного питания, аппаратного обеспечения, пространства и логики, поэтому теперь она рассматривается как ненужная трата ресурсов. Также исчез «остров низкого энергопотребления» (low-power island), который использовался в Meteor Lake, его функции теперь выполняют ядра Skymont E-core.

В Lunar lake только две плитки, плюс плитка-заглушка в углу. Графический процессор, NPU и CPU теперь являются частью основной плитки.

P-ядра "Lion Cove" были переработаны и стали шире своих предшественников, что позволило им обрабатывать больше данных, несмотря на несколько меньшую тактовую частоту в новой мобильной платформе. Intel утверждает, что в среднем прирост инструкций за такт по сравнению с ядрами P-core архитектуры Meteor Lake составляет 14%, а в некоторых приложениях может достигать 20%. Это примерно на уровне вчерашнего объявления AMD о Zen 5, в котором утверждается, что прирост IPC от Zen 4 к Zen 5 в среднем составил 16%.

E-ядра "Skymont" также были значительно усовершенствованы: производительность однопоточных вычислений с плавающей запятой повысилась на 68 % по сравнению с Meteor Lake. Intel также сделала эти ядра шире, добавила больше кэша и углубила очереди команд. Многопоточная производительность также повысилась по сравнению с Crestmont в более широком диапазоне частот и TDP.

реклама





Все P и E-ядра в Lunar Lake являются совершенно новыми, предлагая (согласно заявлению Intel) прорывную энергоэффективность без поддержки Hyper-Threading.

Не менее важной новостью является то, что в Lunar Lake появилась новая графика Battlemage, также известная как графический процессор Xe2. В общем, Intel утверждает, что она на 50% быстрее, чем Arc Alchemist в Meteor Lake и выполняет роль AI GPU, которая предлагает до 67 TOPS производительности искусственного интеллекта. Графический процессор Battlemage также поддерживает трассировку лучей и подключение к портам DisplayPort и HDMI 2.1.

Intel утверждает, что графика Xe2 в Lunar Lake обеспечивает 50% прирост производительности растра по сравнению с ее предшественником Alchemist.

Также появился обновленный нейронный процессор (NPU), который, по словам Intel, теперь является NPU четвертого поколения. Intel также сообщила о значительном скачке производительности: с ~11 TOPS для NPU в Meteor Lake до 48 TOPS для Lunar Lake. Это не так много, как 50 TOPS, заявленные AMD для ее совершенно новых мобильных процессоров Ryzen AI 9 , но это выше, чем 45 TOPS у Qualcomm с ее X Elite SOC. Такие показатели позволят Intel, наконец, присоединиться к новому тренду ИИ-компьютеров, ведь на первоначальном этапе запуска были представлены только машины на базе Qualcomm.

реклама





Заявленные Intel 48 TOPS для своего NPU позволяют использовать его в "ПК с искусственным интеллектом", поскольку эксперты считают, что пороговое значение составляет 45 TOPS. Автор: Intel

В заключение отметим, что возможности подключения были расширены за счет добавления как минимум двух портов Thunderbolt 4 в каждую систему Lunar Lake, хотя при желании любой OEM-производитель может добавить третий, если он того пожелает. Система также поддерживает Wi-Fi 7 и Thunderbolt Share и предлагает четыре полосы PCIe Gen 5 и четыре полосы PCIe Gen 4. Все это аппаратное обеспечение содержится на плитке "контроллера платформы", по сути являющейся чипсетом.

Эта блок-схема показывает размещение различных компонентов на плитке, и заметно, как сильно уменьшились E-ядра. Источник: Intel

В итоге Lunar Lake выглядит как огромный шаг вперед для мобильной платформы Intel, но помните, что он предназначен только для ноутбуков с низким энергопотреблением. Мы не увидели никаких цифр TDP в многочисленных материалах, посвященных этой теме. Тем не менее, в предыдущих утечках упоминалось, что его максимальная мощность составляет 30 Вт, поэтому он будет напрямую конкурировать с MacBook Air на базе M3, процессорами Qualcomm X Elite и X Plus, а также новыми процессорами AMD Ryzen AI 9.