Китайские водители в настоящее время имеют ограниченный доступ к программному обеспечению для автономного вождения, которое является темой многочисленных дискуссий о безопасности в США.

Американская компания Tesla готовится к масштабному внедрению своего программного обеспечения для полного автономного вождения (FSD) в Китае. По данным анонимных источников, производитель электромобилей ведет переговоры с Министерством промышленности и информационных технологий Китая (МПИТ), которое отвечает за проверку программного обеспечения, способного повлиять на инфраструктуру или большое количество потребителей. Если МПИТ одобрит FSD, сотрудники Tesla начнут тестировать программное обеспечение на дорогах Китая, прежде чем сделать его доступным для всех заинтересованных клиентов.

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Три осведомлённых источника о планах Tesla сообщили Reuters в четверг, что производитель электромобилей рассчитывает полностью развернуть FSD по всему Китаю к концу 2024 года. Внедрение автопилота будет представлять собой обновление текущих предложений Tesla в области автономного вождения, то есть двух версий системы помощи водителю Autopilot. На данный момент Autopilot Tesla выполняет базовые задачи вождения, такие как интеллектуальный помощник по полосе движения и круиз-контроль, а вот FSD считается программным обеспечением для автономного вождения 2-го уровня из-за его заявленной способности выполнять управление без рук, распознавания дорожных знаков, обнаружения слепых зон и автоматическую парковку.

В отличие от Соединённых Штатов, в настоящее время в Китае несколько автопроизводителей предлагают системы автономного вождения уровня 2 для потребителей. Недавно XPeng Motors расширила функционал своей оригинальной системы помощи водителю (ADAS), добавив возможность автономного вождения на загруженных городских улицах и автомагистралях. Компания Huawei также производит программное обеспечение для автономного вождения уровня 2 для таких автопроизводителей, как Luxeed – одна из государственных марок электромобилей Китая. Электромобили XPeng и Luxeed с ценами от 200 000 до 249 800 юаней ($28 060 – $35 147) финансово более доступны для потребителей, чем в США. По мере того, как Tesla начинает напрямую конкурировать с китайскими производителями электромобилей с системами автономного вождения, этот ценовой разрыв может стать более актуальным, учитывая, что самый доступный автомобиль Tesla – Model 3 – стоит $38 990 (282 365 юаней).

Система FSD уже давно является предметом многочисленных дискуссий о безопасности в США. В Калифорнии Tesla запрещено называть своё программное обеспечение "системой автономного вождения", поскольку считается, что этот термин может ввести потребителей в заблуждение, заставив их думать, что электромобили способны на более высокие уровни автономности. Сотни тысяч автомобилей были отозваны в прошлом году из-за ошибки в тестовой версии FSD Beta, из-за которой система неправильно распознавала перекрёстки, знаки остановки и полосы для поворотов. И всего лишь месяц назад электромобиль Model 3 одного американского водителя попытался выехать на встречную полосу перед приближающимся поездом, вынудив водителя вмешаться и избежать катастрофы в последний момент (автомобиль получил повреждения, но водитель не пострадал). Подавляющее большинство владельцев Tesla, просматривающих обязательные демонстрации FSD для своих автомобилей, в итоге отказываются от этой дополнительной функции, стоимость которой составляет $99 в месяц или $8 000 за пожизненную подписку.