На выставке Computex в Тайбэе компания AMD представила свои первые процессоры на базе новой архитектуры Zen 5. В общей сложности было анонсировано шесть новых чипов, включая четыре настольных процессора и два мобильных процессора на гибридной архитектуре для компьютеров с искусственным интеллектом (AI-PC). Генеральный директор AMD Лиза Су также объявила о выпуске двух новых процессоров серии 5000XT для предыдущего сокета AM4. Таким образом, по мнению AMD, каждый геймер найдет что-то подходящее для себя в этом анонсе. К тому же, AMD официально заявила, что будет поддерживать платформу AM5 до 2027 года.

реклама





Ключевым моментом презентации новых процессоров Zen 5 стало заявление компании AMD о среднем 16%-ном приросте IPC (инструкций за такт) по сравнению с Zen 4, что примерно соответствует ожидаемому приросту производительности при смене поколений без серьезных аппаратных изменений или переходе на новый техпроцесс. Похоже, эта информация подтверждает ранние слухи о том, что AMD не перешла с 5-нм техпроцесса, использовавшегося для Zen 4 серии 7000, на 3-нм техпроцесс, но это лишь предположение с нашей стороны. Вероятнее всего, компания использовала 4-нм техпроцесс о чем сообщали надежные инсайдеры. В настоящее время AMD использует 4-нм техпроцесс TSMC для своих процессоров Zen 4 серии 8000.

Прирост производительности Zen 5 по сравнению с Zen 4 в зависимости от приложения, которое запущено на компьютере. Источник: AMD

Такой незначительный прирост IPC может разочаровать некоторых фанатов "красной команды", поскольку вокруг Zen 5 было много шумихи, и некоторые эксперты, такие как Джим Келлер, предсказывали его на уровне 30%. Однако это вполне соответствует тому, что можно ожидать от слегка обновленной архитектуры Zen 5, где количество ядер осталось неизменным по сравнению с предыдущим поколением. В то же время AMD заявила о значительном повышении производительности искусственного интеллекта благодаря нейронному процессору (NPU) XDNA2 второго поколения в своих мобильных чипах. Все новые процессоры Zen 5 поступят в продажу в июле, но цены пока не объявлены.

реклама





AMD действительно улучшила энергоэффективность в Zen 5: только флагманская модель имеет TDP 170 Вт.

AMD объявляет о выпуске четырех новых процессоров для настольных компьютеров, которые войдут в серию Ryzen 9000. Основные характеристики этих процессоров таковы:

Флагманским процессором является Ryzen 9 9950X, который имеет 16 ядер, 32 потока, 80 МБ кэш-памяти L2 и L3, TDP 170 Вт и максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц.

Ryzen 9 9900X имеет 12 ядер, 24 потока, 76 МБ кэш-памяти, тактовую частоту 5,6 ГГц и TDP 120 Вт.

реклама



Ryzen 7 9700X имеет восемь ядер, 16 потоков, 40 МБ кэш-памяти, тактовую частоту 5,5 ГГц и TDP 65 Вт.

Ryzen 5 9600X имеет шесть ядер, 12 потоков, 38 МБ кэш-памяти, тактовую частоту 5,4 ГГц и TDP 65 Вт.

AMD провела сравнительное тестирование только флагманской модели 9950X с процессором Intel Core i9-14900K, утверждая, что он быстрее как в играх, так и в создании контента. Например, его преимущество в играх над процессором Intel варьируется от 4% в Borderlands 3 до 23% в Horizon Zero Dawn. В приложениях для создания контента он мощнее чипа Intel, с разбросом от 7% в Procyon Office до 56% в Blender. AMD также утверждает, что 9950X на 20% быстрее в обучении языковых моделей (LLM) с использованием Mistral в пересчёте на токены в секунду.

AMD утверждает, что ее Ryzen 9 9950X превосходит Intel Core i9-14900K как в создании контента, так и в играх, несмотря на более низкие частоты разгона.

реклама





Компания пока не стала вдаваться в глубокие технические детали Zen 5, так как хочет вызвать ажиотаж, а не усыпить всех техническими подробностями. Тем не менее, выяснилось, что Zen 5 имеет несколько обновлений, в том числе улучшенную точность прогнозирования ветвей и более глубокий размер окна во всей конструкции для обеспечения улучшенного параллелизма. Благодаря более широким конвейерам и векторам повышается пропускная способность чипа. AMD также заявила, что Zen 5 обеспечивает двукратное увеличение пропускной способности команд на внешнем интерфейсе, значительно улучшенную производительность AI и AVX512, а также увеличенную пропускную способность данных при перемещении данных в кэш и из него.

Обеспечить повышенную производительность помогут обновленные чипсеты AMD X870 и X870E (extreme). Новые чипсеты будут иметь много общих функций, включая USB 4, PCIe Gen 5 как для графического процессора, так и для M.2-накопителя, а также более высокие тактовые частоты памяти EXPO, хотя AMD не раскрывает максимальные значения для этой функции.

Новые процессоры Ryzen совместимы с существующими материнскими платами X670(E) и другими на базе AM5. Однако оверклокерам стоит обратить внимание на серию X870(E).

AMD также представила два новых мобильных процессора серии Ryzen AI 300. Главное новшество заключается в том, что оба процессора имеют гибридный дизайн, впервые реализованный в мобильных процессорах AMD, и оснащены значительно улучшенным NPU. AMD заявила, что ее новый NPU способен развивать производительность 50 TOPS, что делает его самым мощным из доступных NPU. Согласно данным Qualcomm, NPU в Snapdragon X Elite имеет показатель 45 TOPS. Основные характеристики этих процессоров следующие:

Флагманский процессор Ryzen AI 9 HX 370 имеет 12 ядер в конфигурации 4+8 (четыре ядра Zen 5 и восемь энергоэффективных ядер Zen 5c). Он обеспечивает 24 потока, тактовую частоту в режиме Turbo Boost до 5,1 ГГц, NPU с производительностью 50 TOPS и дискретную видеокарту Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками (CU).

Ryzen AI 9 365 оснащен 10 ядрами, разделенными на четыре Zen 5 и шесть Zen 5c. Он обеспечивает 20 потоков, тактовую частоту в режиме Turbo Boost до 5 ГГц, 34 МБ кэш-памяти, NPU с производительностью 50 TOPS и дискретную видеокарту Radeon 880M на базе архитектуры RDNA 3.5 с 12 вычислительными блоками (CU).

В целом AMD делает большую ставку на производительность NPU, поскольку ноутбуки с этими чипами войдут в официально признанную линейку "ПК с искусственным интеллектом", продвигаемую Microsoft. Как вы помните, первая партия таких ПК станет доступна в ближайшее время, и все они работают на базе процессора X Elite от Qualcomm.

AMD утверждает, что их производительность в 50 TOPS превзойдет NPU Qualcomm X Elite с 45 TOPS и ожидаемые 45 TOPS от Intel в ее будущей мобильной платформе Lunar Lake. По оценкам AMD, NPU в Apple M4 SoC обеспечивает всего 38 TOPS. Для сравнения: существующий NPU Ryzen 8000 серии способен на 16 TOPS, а NPU в Intel Meteor Lake - около 10-11 TOPS.

Гибридные процессоры AMD Ryzen 9 AI 300 для ноутбуков и компьютеров "Copilot+PC" нацелены на конкуренцию с Intel, Apple и Qualcomm.

Бенчмарки AMD показывают, что компания хочет свергнуть процессор Qualcomm X Elite с пьедестала, и заявить о превосходстве своего NPU по нескольким показателям, включая отзывчивость искусственного интеллекта, графику, многозадачность и производительность. Вишенкой на торте этого анонса является то, что AMD присоединилась к ряду производителей "ПК с искусственным интеллектом", которые появятся в июле у таких партнеров, как Asus, MSI, HP, Lenovo, Dell и HP.

Сокет AM4 не забыт

Наконец, AMD также анонсировала серию Ryzen 5000XT для AM4, в которую вошли два новых процессора: Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT. Компания разместила 16 ядер и 32 потока в 5900XT, и восемь ядер и 16 потоков в 5800XT. Цены на данный момент не сообщаются. AMD сравнивает эти процессоры с чипами Intel Core i5 и i7 13-го поколения, причем тесты показывают, что они почти одинаковы в широком диапазоне тестов, из чего можно сделать вывод, что AMD предлагает ту же производительность, но по более низкой цене.

Удивительно, что AMD добавила два новых процессора AM4 в презентацию Zen 5, но это хорошая новость для приверженцев старого сокета.

На этом презентация AMD в первый день выставки Computex закончилась, но осталось еще несколько вопросов без ответов. Что касается настольных процессоров, то неизвестно, сколько они будут стоить и когда будут анонсированы версии с V-Cache.

Что касается мобильных моделей, то немного удивительно, что AMD выходит на рынок только с двумя процессорами, но эта стратегия повторяет подход Qualcomm с платформой Snapdragon X, которая также представлена только в вариантах Elite или Plus. Как мы знаем, у Apple есть три модели для M3: обычная, Pro и Max, хотя пока M4 доступна в одной конфигурации.

AMD сравнивает свои новые процессоры Zen 5 с существующими продуктами Intel, но ожидается, что в этом году Intel выпустит Lunar Lake, которые будут конкурировать с новейшими процессорами AMD за превосходство на мобильных устройствах. Также ожидается, что позднее в этом году Intel выпустит совершенно новую платформу для настольных ПК — Arrow Lake, которая будет бороться с Zen 5 за лидерство в категории игровых ПК и ПК для создания контента.

Можно с уверенностью сказать, что конец этого года будет очень жарким, так как Intel и AMD возобновят свою давнюю борьбу за статус лидера. Мобильный рынок будет особенно взрывоопасным, где AMD, Intel, Apple и Qualcomm будут вести четырехстороннюю битву за звание самого быстрого процессора в "ПК с искусственным интеллектом".