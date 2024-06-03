Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств

В ближайшее время будет выпущено в общей сложности восемь новых процессоров для настольных компьютеров, ноутбуков с искусственным интеллектом и даже для предыдущей платформы AM4.
[ ] для раздела Блоги
+
+

На выставке Computex в Тайбэе компания AMD представила свои первые процессоры на базе новой архитектуры Zen 5. В общей сложности было анонсировано шесть новых чипов, включая четыре настольных процессора и два мобильных процессора на гибридной архитектуре для компьютеров с искусственным интеллектом (AI-PC). Генеральный директор AMD Лиза Су также объявила о выпуске двух новых процессоров серии 5000XT для предыдущего сокета AM4. Таким образом, по мнению AMD, каждый геймер найдет что-то подходящее для себя в этом анонсе. К тому же, AMD официально заявила, что будет поддерживать платформу AM5 до 2027 года.

реклама



Ключевым моментом презентации новых процессоров Zen 5 стало заявление компании AMD о среднем 16%-ном приросте IPC (инструкций за такт) по сравнению с Zen 4, что примерно соответствует ожидаемому приросту производительности при смене поколений без серьезных аппаратных изменений или переходе на новый техпроцесс. Похоже, эта информация подтверждает ранние слухи о том, что AMD не перешла с 5-нм техпроцесса, использовавшегося для Zen 4 серии 7000, на 3-нм техпроцесс, но это лишь предположение с нашей стороны. Вероятнее всего, компания использовала 4-нм техпроцесс о чем сообщали надежные инсайдеры. В настоящее время AMD использует 4-нм техпроцесс TSMC для своих процессоров Zen 4 серии 8000.

Прирост производительности Zen 5 по сравнению с Zen 4 в зависимости от приложения, которое запущено на компьютере. Источник: AMD

Такой незначительный прирост IPC может разочаровать некоторых фанатов "красной команды", поскольку вокруг Zen 5 было много шумихи, и некоторые эксперты, такие как Джим Келлер, предсказывали его на уровне 30%. Однако это вполне соответствует тому, что можно ожидать от слегка обновленной архитектуры Zen 5, где количество ядер осталось неизменным по сравнению с предыдущим поколением. В то же время AMD заявила о значительном повышении производительности искусственного интеллекта благодаря нейронному процессору (NPU) XDNA2 второго поколения в своих мобильных чипах. Все новые процессоры Zen 5 поступят в продажу в июле, но цены пока не объявлены.

реклама



AMD действительно улучшила энергоэффективность в Zen 5: только флагманская модель имеет TDP 170 Вт.

AMD объявляет о выпуске четырех новых процессоров для настольных компьютеров, которые войдут в серию Ryzen 9000. Основные характеристики этих процессоров таковы:

  • Флагманским процессором является Ryzen 9 9950X, который имеет 16 ядер, 32 потока, 80 МБ кэш-памяти L2 и L3, TDP 170 Вт и максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц.

  • Ryzen 9 9900X имеет 12 ядер, 24 потока, 76 МБ кэш-памяти, тактовую частоту 5,6 ГГц и TDP 120 Вт.

  • реклама



    Ryzen 7 9700X имеет восемь ядер, 16 потоков, 40 МБ кэш-памяти, тактовую частоту 5,5 ГГц и TDP 65 Вт.

  • Ryzen 5 9600X имеет шесть ядер, 12 потоков, 38 МБ кэш-памяти, тактовую частоту 5,4 ГГц и TDP 65 Вт.

AMD провела сравнительное тестирование только флагманской модели 9950X с процессором Intel Core i9-14900K, утверждая, что он быстрее как в играх, так и в создании контента. Например, его преимущество в играх над процессором Intel варьируется от 4% в Borderlands 3 до 23% в Horizon Zero Dawn. В приложениях для создания контента он мощнее чипа Intel, с разбросом от 7% в Procyon Office до 56% в Blender. AMD также утверждает, что 9950X на 20% быстрее в обучении языковых моделей (LLM) с использованием Mistral в пересчёте на токены в секунду.

AMD утверждает, что ее Ryzen 9 9950X превосходит Intel Core i9-14900K как в создании контента, так и в играх, несмотря на более низкие частоты разгона.

реклама



Компания пока не стала вдаваться в глубокие технические детали Zen 5, так как хочет вызвать ажиотаж, а не усыпить всех техническими подробностями. Тем не менее, выяснилось, что Zen 5 имеет несколько обновлений, в том числе улучшенную точность прогнозирования ветвей и более глубокий размер окна во всей конструкции для обеспечения улучшенного параллелизма. Благодаря более широким конвейерам и векторам повышается пропускная способность чипа. AMD также заявила, что Zen 5 обеспечивает двукратное увеличение пропускной способности команд на внешнем интерфейсе, значительно улучшенную производительность AI и AVX512, а также увеличенную пропускную способность данных при перемещении данных в кэш и из него.

Обеспечить повышенную производительность помогут обновленные чипсеты AMD X870 и X870E (extreme). Новые чипсеты будут иметь много общих функций, включая USB 4, PCIe Gen 5 как для графического процессора, так и для M.2-накопителя, а также более высокие тактовые частоты памяти EXPO, хотя AMD не раскрывает максимальные значения для этой функции.

Новые процессоры Ryzen совместимы с существующими материнскими платами X670(E) и другими на базе AM5. Однако оверклокерам стоит обратить внимание на серию X870(E).

AMD также представила два новых мобильных процессора серии Ryzen AI 300. Главное новшество заключается в том, что оба процессора имеют гибридный дизайн, впервые реализованный в мобильных процессорах AMD, и оснащены значительно улучшенным NPU. AMD заявила, что ее новый NPU способен развивать производительность 50 TOPS, что делает его самым мощным из доступных NPU. Согласно данным Qualcomm, NPU в Snapdragon X Elite имеет показатель 45 TOPS. Основные характеристики этих процессоров следующие:

  • Флагманский процессор Ryzen AI 9 HX 370 имеет 12 ядер в конфигурации 4+8 (четыре ядра Zen 5 и восемь энергоэффективных ядер Zen 5c). Он обеспечивает 24 потока, тактовую частоту в режиме Turbo Boost до 5,1 ГГц, NPU с производительностью 50 TOPS и дискретную видеокарту Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками (CU).
  • Ryzen AI 9 365 оснащен 10 ядрами, разделенными на четыре Zen 5 и шесть Zen 5c. Он обеспечивает 20 потоков, тактовую частоту в режиме Turbo Boost до 5 ГГц, 34 МБ кэш-памяти, NPU с производительностью 50 TOPS и дискретную видеокарту Radeon 880M на базе архитектуры RDNA 3.5 с 12 вычислительными блоками (CU).

В целом AMD делает большую ставку на производительность NPU, поскольку ноутбуки с этими чипами войдут в официально признанную линейку "ПК с искусственным интеллектом", продвигаемую Microsoft. Как вы помните, первая партия таких ПК станет доступна в ближайшее время, и все они работают на базе процессора X Elite от Qualcomm.

AMD утверждает, что их производительность в 50 TOPS превзойдет NPU Qualcomm X Elite с 45 TOPS и ожидаемые 45 TOPS от Intel в ее будущей мобильной платформе Lunar Lake. По оценкам AMD, NPU в Apple M4 SoC обеспечивает всего 38 TOPS. Для сравнения: существующий NPU Ryzen 8000 серии способен на 16 TOPS, а NPU в Intel Meteor Lake - около 10-11 TOPS.

Гибридные процессоры AMD Ryzen 9 AI 300 для ноутбуков и компьютеров "Copilot+PC" нацелены на конкуренцию с Intel, Apple и Qualcomm.

Бенчмарки AMD показывают, что компания хочет свергнуть процессор Qualcomm X Elite с пьедестала, и заявить о превосходстве своего NPU по нескольким показателям, включая отзывчивость искусственного интеллекта, графику, многозадачность и производительность. Вишенкой на торте этого анонса является то, что AMD присоединилась к ряду производителей "ПК с искусственным интеллектом", которые появятся в июле у таких партнеров, как Asus, MSI, HP, Lenovo, Dell и HP.

Сокет AM4 не забыт

Наконец, AMD также анонсировала серию Ryzen 5000XT для AM4, в которую вошли два новых процессора: Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT. Компания разместила 16 ядер и 32 потока в 5900XT, и восемь ядер и 16 потоков в 5800XT. Цены на данный момент не сообщаются. AMD сравнивает эти процессоры с чипами Intel Core i5 и i7 13-го поколения, причем тесты показывают, что они почти одинаковы в широком диапазоне тестов, из чего можно сделать вывод, что AMD предлагает ту же производительность, но по более низкой цене.

Удивительно, что AMD добавила два новых процессора AM4 в презентацию Zen 5, но это хорошая новость для приверженцев старого сокета. 

На этом презентация AMD в первый день выставки Computex закончилась, но осталось еще несколько вопросов без ответов. Что касается настольных процессоров, то неизвестно, сколько они будут стоить и когда будут анонсированы версии с V-Cache.

Что касается мобильных моделей, то немного удивительно, что AMD выходит на рынок только с двумя процессорами, но эта стратегия повторяет подход Qualcomm с платформой Snapdragon X, которая также представлена только в вариантах Elite или Plus. Как мы знаем, у Apple есть три модели для M3: обычная, Pro и Max, хотя пока M4 доступна в одной конфигурации.

AMD сравнивает свои новые процессоры Zen 5 с существующими продуктами Intel, но ожидается, что в этом году Intel выпустит Lunar Lake, которые будут конкурировать с новейшими процессорами AMD за превосходство на мобильных устройствах. Также ожидается, что позднее в этом году Intel выпустит совершенно новую платформу для настольных ПК — Arrow Lake, которая будет бороться с Zen 5 за лидерство в категории игровых ПК и ПК для создания контента.

Можно с уверенностью сказать, что конец этого года будет очень жарким, так как Intel и AMD возобновят свою давнюю борьбу за статус лидера. Мобильный рынок будет особенно взрывоопасным, где AMD, Intel, Apple и Qualcomm будут вести четырехстороннюю битву за звание самого быстрого процессора в "ПК с искусственным интеллектом".

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd zen 5 ryzen ai
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
5
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
1
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
16
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
18
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
7
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
2
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
14
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
1
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
+
Неизвестное вредоносное ПО уничтожает сотни тысяч маршрутизаторов
1
Робот будет удалять расплавленное ядерное топливо с АЭС «Фукусима»
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
5
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
6
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
Google представила 7 новых функций для Android
+
Изображения обнаженной натуры, созданные ИИ, вызвали много проблем в школах США
+
GSMArena: Poco F6 более интересен покупателям, чем Poco F6 Pro
+
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
13
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
23
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
92
Как снизить риски при получении интернет-заказов
8
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
5
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
+
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
+

Сейчас обсуждают

Андрей Кузнецов
19:37
Пока не понятно, но скорее всего такие планы есть, в этих делах думают на десятилетия вперед
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
El Grechko
19:36
Объясняю. Смурф - это левый аккаунт в онлайн игре. Также можно назвать ботом. Тут их иногда называют твинками, но проблема в том, что твинк - это лгбт, так что я использую более мягкий термин.
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Андрей Кузнецов
19:34
Приглашайте Чубайса, он поможет, он в этих делах ас, как раз сейчас не сильно занят
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Maximus Autismus
19:32
Заглот надо было в канистре собирать. Даже гаражные кузьмичи умнее тебя.
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Андрей Богданов
19:32
Па факту нужно понимать данный жанр и как в нем все устроено. В даном случае победила дамочка. Победила с точки зрения пиара и привлечения внимания. Многие в инете так делают. Подходишь такой себе к б...
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Андрей Богданов
19:28
Девушка это девушка, а девственица это девочка.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Кекес
19:27
Сначала будет дознаватель, который как то попроще, чтоб вы точно поняли, объяснит что вы не сильно умные и следователю дело передано не будет )
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Alexander Bekker
19:18
В другом месте нельзя опускать? Обязательно нужно превращать сайт в филиал свинарника? Уже везде этим говном насрано. Переименуйте тогда сайт в hohlov.net, один хрен новостей по железу уже днём с огнё...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Yilec
19:12
Это то самое чучело которое рассуждало на тему, - "сколько нужно таурусов, чтобы снести Крымский мост". Можно только пожелать ему **й в ср**у, чтобы голова не шаталась.
Германия разрешила ВСУ применять ЗРК Patriot над Россией
Кекес
19:11
Вы не поняли, он (она?) не просто экономист, а мамин экономист, ну и мамин пирожок, по совместительству.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем