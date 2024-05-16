До идеального результата еще далеко, но исследователи из Калифорнийского технологического института успешно читают мысли испытуемых.

Вопреки многочисленным заявлениям мошенников-медиумов, чтение мыслей до сих пор остается научно недоказанным феноменом. Однако не за горами тот день, когда это изменится. Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) доказали, что компьютер может понимать слова, о которых вы думаете, а не произносите вслух. Предварительные результаты неоднозначны, но они открывают путь к надежному общению посредством мыслительной деятельности.

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Поскольку вмешательство в полностью функционирующую нервную систему, как правило, нежелательно, исследователи привлекли двух добровольцев с травмами спинного мозга, приведшими к параличу от шеи и ниже. Обоим испытуемым было предложено представить, что они произносят шесть слов (поле боя, ковбой, питон, ложка, плавание и телефон) и два бессмысленных слова (нифциг и биндип). Имплантированные электроды регистрировали электрическую активность в мозгу, когда они представляли себе различные слова, что позволило исследователям искать идентифицируемую закономерность.

Результаты исследования демонстрируют рудиментарную форму компьютеризированной телепатии. Пациентам показывали или предлагали подумать об одном из обученных слов в течение 1,5 секунд, пока интерфейс «мозг-компьютер» (BMI) собирал данные. Исследование показывает, что распознаваемые закономерности в данных позволяют машине идентифицировать слово, о котором думал испытуемый.

Система сейчас далека от совершенства. У одного пациента компьютер обнаруживал правильное слово в 79% случаев. Для второго тестера BMI обеспечил точность только 23%. После обучения система сможет создавать переводы в режиме реального времени, какими бы несовершенными они ни были. Исследователи сообщили, что результаты «представляют собой доказательство концепции высокопроизводительного внутреннего речевого BMI».





Прошлые попытки улучшить речевые способности с помощью анализа активности мозга основывались на том, что пациенты произносили слова вслух или отвечали только на простые вопросы «да/нет». Известно, что другие специалисты уже много лет пытаются расширить этот функционал. Впервые ученые показали, что с помощью BMI можно преобразовать активность мозга в разные слова. Хотя пациенты с травмами верхних отделов спинного мозга часто испытывают трудности с речью, они редко теряют способность полностью издавать звуки. Оба участника этого исследования могут разговаривать. Однако множество других медицинских заболеваний не позволяют им говорить.

Мозговой машинный интерфейс (BMI). Автор: Калифорнийский технологический институт

«Эта технология была бы особенно полезна для людей, утративших двигательные функции», — рассказала Nature соавтор исследования Сара Вандельт. Технологическая телепатия могла бы позволить этим людям общаться, просто думая о словах, которые они хотят сказать.





Эта технология потенциально может изменить жизнь так же, как мозговые имплантаты от Neuralink и Synchron. В этих продуктах электрические датчики либо встроены, либо приводятся в контакт с частью мозга, называемой прецентральной извилиной, которая контролирует произвольные движения, такие как перемещение курсора мыши. BMI, протестированный в этом исследовании, анализирует активность нейронов супрамаргинальной извилины, которая отвечает за задачи вербальной и языковой памяти. Успешная демонстрация считывания мозговой активности командой Калифорнийского технологического института открывает путь к новым исследованиям этой малоизученной области мозга.