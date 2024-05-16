Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученым удалось преобразовать мозговые волны в голосовые сообщения
До идеального результата еще далеко, но исследователи из Калифорнийского технологического института успешно читают мысли испытуемых.

Вопреки многочисленным заявлениям мошенников-медиумов, чтение мыслей до сих пор остается научно недоказанным феноменом. Однако не за горами тот день, когда это изменится. Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) доказали, что компьютер может понимать слова, о которых вы думаете, а не произносите вслух. Предварительные результаты неоднозначны, но они открывают путь к надежному общению посредством мыслительной деятельности.

реклама

Поскольку вмешательство в полностью функционирующую нервную систему, как правило, нежелательно, исследователи привлекли двух добровольцев с травмами спинного мозга, приведшими к параличу от шеи и ниже. Обоим испытуемым было предложено представить, что они произносят шесть слов (поле боя, ковбой, питон, ложка, плавание и телефон) и два бессмысленных слова (нифциг и биндип). Имплантированные электроды регистрировали электрическую активность в мозгу, когда они представляли себе различные слова, что позволило исследователям искать идентифицируемую закономерность.

Результаты исследования демонстрируют рудиментарную форму компьютеризированной телепатии. Пациентам показывали или предлагали подумать об одном из обученных слов в течение 1,5 секунд, пока интерфейс «мозг-компьютер» (BMI) собирал данные. Исследование показывает, что распознаваемые закономерности в данных позволяют машине идентифицировать слово, о котором думал испытуемый.

Система сейчас далека от совершенства. У одного пациента компьютер обнаруживал правильное слово в 79% случаев. Для второго тестера BMI обеспечил точность только 23%. После обучения система сможет создавать переводы в режиме реального времени, какими бы несовершенными они ни были. Исследователи сообщили, что результаты «представляют собой доказательство концепции высокопроизводительного внутреннего речевого BMI».


Прошлые попытки улучшить речевые способности с помощью анализа активности мозга основывались на том, что пациенты произносили слова вслух или отвечали только на простые вопросы «да/нет». Известно, что другие специалисты уже много лет пытаются расширить этот функционал. Впервые ученые показали, что с помощью BMI можно преобразовать активность мозга в разные слова. Хотя пациенты с травмами верхних отделов спинного мозга часто испытывают трудности с речью, они редко теряют способность полностью издавать звуки. Оба участника этого исследования могут разговаривать. Однако множество других медицинских заболеваний не позволяют им говорить.

Мозговой машинный интерфейс (BMI). Автор: Калифорнийский технологический институт

«Эта технология была бы особенно полезна для людей, утративших двигательные функции», — рассказала Nature соавтор исследования Сара Вандельт. Технологическая телепатия могла бы позволить этим людям общаться, просто думая о словах, которые они хотят сказать.


Эта технология потенциально может изменить жизнь так же, как мозговые имплантаты от Neuralink и Synchron. В этих продуктах электрические датчики либо встроены, либо приводятся в контакт с частью мозга, называемой прецентральной извилиной, которая контролирует произвольные движения, такие как перемещение курсора мыши. BMI, протестированный в этом исследовании, анализирует активность нейронов супрамаргинальной извилины, которая отвечает за задачи вербальной и языковой памяти. Успешная демонстрация считывания мозговой активности командой Калифорнийского технологического института открывает путь к новым исследованиям этой малоизученной области мозга.

#интерфейс мозг-компьютер #калифорнийский технологический институт #caltech #bmi #мозговые волны
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск заявил, что его компания по производству мозговых чипов добилась успехов в лечении слепоты
Доброволец с мозговым имплантом Neuralink играет в видеоигры, несмотря на проблемы с электродами
Компания Synchron ищет добровольцев для испытаний с мозговыми чипами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
1
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
1
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
+
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
1
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
+
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
1
The Information: Работа над дешёвым электрокаром Tesla Model 2 была заморожена решением Илона Маска
+
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
2
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Видеокарты нового поколения RX 8000 от AMD могут выйти уже через пару месяцев
5
Microsoft выпустила обновленный PC Manager с улучшенной функцией очистки файлов
+
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
+
Блогер запустил компьютерную игру Fallout 4 на своём Android-смартфоне
+
Стартовал предпродажный показ нового игрового ноутбука Lenovo Saver Y7000 с i7-13650HX и RTX 4060
2

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
64
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
63
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
52
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
24
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
55
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
8
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
8

Сейчас обсуждают

Красный Перец
21:00
Зеленожопец, если тебе кажется, что кто-то не подумал, это означает лишь одно - ты нихера не понял.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Cider
20:59
я не знаю, ты там и поинтересуйся
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Красный Перец
20:58
Это ваше личное мнение или всего гейклуба?
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
shuler37
20:55
Зря ты всё это затеял.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
shuler37
20:52
Так он там и 4080 ещё приплёл. С ней то какие проблемы. Видимо сам так уже запутался в своих показаниях, что готов загнобить всю 4000 линейку.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
shuler37
20:49
Ну раз ты 11 лет на форуме, может тебе напомнить про gtx480. Кто помнит, тот поймёт. Думаю она затмит так ненавидимую тобой 4090.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Vorvort
20:48
Парни, зелёные хейтеры решили заминусить неудобного красного оппонента. Ударим по нечисти красными лайками и дизлайками по ссылке! https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/158052/kak-rabotaet-modera...
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Vorvort
20:47
Парни, зелёные хейтеры решили заминусить неудобного красного оппонента. Ударим по нечисти красными лайками и дизлайками по ссылке! https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/158052/kak-rabotaet-modera...
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Nvidia&Intel Hater
20:43
100 %%%
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Anakeen
20:43
Чимбанутый, что с него взять.
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем