Вопреки многочисленным заявлениям мошенников-медиумов, чтение мыслей до сих пор остается научно недоказанным феноменом. Однако не за горами тот день, когда это изменится. Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) доказали, что компьютер может понимать слова, о которых вы думаете, а не произносите вслух. Предварительные результаты неоднозначны, но они открывают путь к надежному общению посредством мыслительной деятельности.
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Поскольку вмешательство в полностью функционирующую нервную систему, как правило, нежелательно, исследователи привлекли двух добровольцев с травмами спинного мозга, приведшими к параличу от шеи и ниже. Обоим испытуемым было предложено представить, что они произносят шесть слов (поле боя, ковбой, питон, ложка, плавание и телефон) и два бессмысленных слова (нифциг и биндип). Имплантированные электроды регистрировали электрическую активность в мозгу, когда они представляли себе различные слова, что позволило исследователям искать идентифицируемую закономерность.
Результаты исследования демонстрируют рудиментарную форму компьютеризированной телепатии. Пациентам показывали или предлагали подумать об одном из обученных слов в течение 1,5 секунд, пока интерфейс «мозг-компьютер» (BMI) собирал данные. Исследование показывает, что распознаваемые закономерности в данных позволяют машине идентифицировать слово, о котором думал испытуемый.
Система сейчас далека от совершенства. У одного пациента компьютер обнаруживал правильное слово в 79% случаев. Для второго тестера BMI обеспечил точность только 23%. После обучения система сможет создавать переводы в режиме реального времени, какими бы несовершенными они ни были. Исследователи сообщили, что результаты «представляют собой доказательство концепции высокопроизводительного внутреннего речевого BMI».
Прошлые попытки улучшить речевые способности с помощью анализа активности мозга основывались на том, что пациенты произносили слова вслух или отвечали только на простые вопросы «да/нет». Известно, что другие специалисты уже много лет пытаются расширить этот функционал. Впервые ученые показали, что с помощью BMI можно преобразовать активность мозга в разные слова. Хотя пациенты с травмами верхних отделов спинного мозга часто испытывают трудности с речью, они редко теряют способность полностью издавать звуки. Оба участника этого исследования могут разговаривать. Однако множество других медицинских заболеваний не позволяют им говорить.
«Эта технология была бы особенно полезна для людей, утративших двигательные функции», — рассказала Nature соавтор исследования Сара Вандельт. Технологическая телепатия могла бы позволить этим людям общаться, просто думая о словах, которые они хотят сказать.
Эта технология потенциально может изменить жизнь так же, как мозговые имплантаты от Neuralink и Synchron. В этих продуктах электрические датчики либо встроены, либо приводятся в контакт с частью мозга, называемой прецентральной извилиной, которая контролирует произвольные движения, такие как перемещение курсора мыши. BMI, протестированный в этом исследовании, анализирует активность нейронов супрамаргинальной извилины, которая отвечает за задачи вербальной и языковой памяти. Успешная демонстрация считывания мозговой активности командой Калифорнийского технологического института открывает путь к новым исследованиям этой малоизученной области мозга.