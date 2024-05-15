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Fantoci
На конференции I/O 2024 компания Google объявила о внедрении генеративного ИИ во все свои продукты
Gmail теперь будет с искусственным интеллектом, Android также обзаведется новыми ИИ-функциями, и конечно же поиск будет обновлен с помощью AI Overviews.

Ежегодное технологическое мероприятие доклад Google I/O обычно посвящено широкому спектру продуктов и услуг компании, но в этом году презентация немного отличалась. Google в своей традиционной манере рассказала о множестве различных продуктов, но все они были объединены одной общей темой: искусственным интеллектом. В настоящее время Google полностью сосредоточена на добавлении новейших моделей искусственного интеллекта во все производимые компанией продукты. Хотите вы этого или нет, но взаимодействовать с чат-ботом Gemini вам придется гораздо чаще, чем когда-либо прежде.

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Для большинства пользователей поиск в интернете неразрывно связан с Google, однако способ предоставления информации компанией Google очень скоро изменится. Экспериментальный «Search Generative Experience», который Google начала тестировать в прошлом году, станет стандартным способом работы с поисковой системой. Начиная с сегодняшнего дня новая функция, известная теперь как «AI Overviews» (Обзор с помощью ИИ), станет доступна каждому пользователю в США. В ближайшие месяцы она распространится и на другие страны, предоставляя миллиардам людей улучшенные результаты поиска с помощью искусственного интеллекта.

«AI Overviews» не заменит полностью традиционный список ссылок, но большая часть традиционного контента будет смещена вниз страницы. Вместо устаревшего поиска, Google будет собирать и анализировать данные из интернета перед тем, как отвечать на ваши вопросы, Компания утверждает, что система достаточно совершенна для обработки сложных запросов с несколькими параметрами. В обновленном поисковике будет присутствовать несколько ссылок на источники, но большинство данных, которыми "питалась" ИИ-модель Google, не будут представлены в топе результатов. Более того, для некоторых типов поисковых запросов будут показываться полностью оптимизированные для искусственного интеллекта страницы результатов. Например, запрос о местных достопримечательностях или рецептах может показать страницу, созданную искусственным интеллектом без обычного списка веб-ссылок.


Распространение функций искусственного интеллекта вышло далеко за рамки поиска - практически в каждом продукте во время основной презентации прозвучало упоминание об искусственном интеллекте. В "Google Фото" появится более интеллектуальный поиск с применением искусственного интеллекта, в почте Gmail - поиск с использованием Gemini-технологий и умные ответы, а Android станет своего рода игровой площадкой для Gemini. Google также продемонстрировала функцию Google Workspace, которая позволит компаниям создавать виртуальных ИИ-сотрудников. У них будут имена, личные обязанности и личности, полученные из контекста рабочих чатов, электронных писем и документов. Кажется, это сбывшаяся мечта для компаний, стремящихся заменить людей роботами.


Для разработчиков искусственного интеллекта и обычных пользователей, которые хотят использовать ИИ-модели на самом высоком уровне, Google рассказала про усовершенствованную модель Gemini Pro, которая в ближайшие месяцы расширить лимит с 1 миллиона токенов до 2 миллионов. Также появилась новая модель под названием Gemini 1.5 Flash, которая запрограммирована таким образом, чтобы быть быстрее и точнее. Google утверждает, что Gemini Flash такая же мощная, как и Gemini Pro, но не дает четкого объяснения, почему она стала быстрее.

Затем на сцену вышел Дейв Берк из Google, чтобы обсудить с присутствующими искусственный интеллект на платформе Android, и при этом ни разу не упомянул Google Assistant. Вероятно, это только вопрос времени, когда Google полностью откажется от облачного сервиса и переведет всех на Gemini — на данный момент ей не хватает только нескольких ключевых функций Assistant. В настоящее время для работы с Gemini необходимо скачать приложение, но я ожидаю, что в конечном итоге она будет интегрирована в миллиарды смартфонов на Android по всему миру.

В рамках инициативы по внедрению искусственного интеллекта на Android, Google наделила Gemini возможностью понимать содержимое экрана вашего телефона. Помните Google Now On Tap? По сути, Gemini – это та же функция, только она действительно работает. Ну, почти. Gemini всё ещё является очень осторожной. Я показал ей скриншот форума Overclockers, но Gemini отказалась отвечать на любые вопросы по этому поводу. Затем, я пошутил о том, что выпью рюмку каждый раз, когда Google скажет “Gemini”, что было встречено с легким обвинением в том, что я хочу убить или увечить себя. Это была шутка, но Gemini не понял ее. Искусственный интеллект Google сказал, что я представляю "серьезную угрозу безопасности", и моим коллегам следует "рассказать взрослому, которому они доверяют". Странное предложение, Gemini.

На данный момент непросто уследить за всеми новыми инициативами Google в области искусственного интеллекта, поскольку они тесно взаимосвязаны между собой. Google рассказала о нескольких специализированных ИИ-моделях, которые будут задействованы в том или ином продукте "в ближайшие недели", а также продемонстрировала продукты, которые еще не функционируют полноценно, потому что некоторые элементы их функциональности, по-видимому, предназначены для интеграции с уже существующими продуктами. Например, есть Проект Astra - попытка Google создать общий искусственный интеллект (AGI)


В нашумевшем демонстрационном видео о возможностях Gemini, которое оказалось фальшивкой по признанию Google, на самом деле была показана версия Astra, реагирующая в режиме реального времени на видеопоток аналогичным образом. Это было довольно впечатляюще. Частично Astra появится в новой функции Gemini под названием Gemini Live этим летом, которая позволит вам вести голосовой разговор с чат-ботом в режиме реального времени.


Google понимает, как это выглядит со стороны. Об искусственном интеллекте говорили уже много лет, но его практическое применение для потребителей было ограничено. За последние 18 месяцев генеративный искусственный интеллект был интегрирован во многие продукты компании с головокружительной скоростью. В конце своего выступления генеральный директор Сундар Пичаи пошутил, что если кому-то интересно, сколько раз они сказали «ИИ» в своем выступлении, то нет необходимости считать. Они передали расшифровку мероприятия Gemini, и тот услужливо насчитал 120 упоминаний. Так что это рекорд, который предстоит побить в следующем году.

#google #искусственный интеллект #i/o 2024
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