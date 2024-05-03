2024 год может стать не лучшим временем для обновления компьютерных комплектующих.

Ожидается, что вторая половина 2024 года станет настоящим праздником для пользователей, которые хотят обновить свой ПК – на рынок выйдут новые платформы от Intel, AMD и Nvidia. Однако есть и плохие новости, в новом отчете DigiTimes говорится, что внезапный рост цен на сырье, используемое в компьютерной индустрии, может привести к росту цен по всем направлениям. Если эти изменения цен затронут глобальные цепочки поставок, то покупателей компьютеров и комплектующих ждет "очень дорогой" праздничный сезон.

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В статье Digitimes говорится, что в последнее время резко взлетели цены на редкие металлы, особенно на медь, являющуюся основой для всех компьютеров и комплектующих. На веб-сайте сообщается, что цена на медь выросла с 5000 долларов за метрическую тонну до 8300 долларов, что может оказать существенное влияние на стоимость компьютеров. Подорожало и другое сырье, в том числе золото. Все это приведет к росту цен на самом базовом уровне производства компьютеров, что, вероятнее всего, в конечном итоге отразится на кошельках конечных пользователей.

Ожидается, что производители твердотельных накопителей компенсируют низкие продажи 2023 года повышением цен в 2024-м.

По данным TechSpot, повышение стоимости сырья уже побудило ряд китайских компаний предупредить покупателей о грядущем повышении цен на 10-20%. Это компании, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали, но они находятся у истоков глобальных цепочек поставок и производят такие базовые компоненты, как микросхемы, проводку и батареи. К ним относятся производитель аккумуляторов ICM, поставщик интегральных схем Yaxin, а также компании, занимающиеся проверкой, такие как HaloChip и Chiplink.

Причины роста цен на сырье пока неизвестны, но они, несомненно, окажут влияние на мировое производство компьютеров и другой электроники. К этому негативному фактору может добавиться недавнее удорожание флэш-памяти NAND и оперативной памяти, а также растущий спрос на оборудование для искусственного интеллекта, что сделает персональные компьютеры и комплектующие весьма затратным приобретением в ближайшие месяцы.