Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе

Огромная солнечная электростанция, запланированная в одном уэльском сообществе, вызвала беспокойство местных жителей по поводу сельского хозяйства и доступа к природным ресурсам.
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Европейская компания Lightsource BP, занимающаяся разработкой солнечных панелей, предложила жителям одного уэльского городка масштабный проект. Предлагаемая солнечная электростанция будет занимать более 1200 гектаров земли на севере острова Англси (Anglesey) и обеспечивать электроэнергией не менее 130 000 домов. Однако жители острова обеспокоены тем, что огромные солнечные панели вскоре могут появиться на зеленых сельскохозяйственных угодьях на окраинах их деревень. Их опасения связаны с изменением ландшафта, потерей эстетики и уменьшением площадей для ведения сельского хозяйства, что подчёркивает не так часто обсуждаемые вредные факторы крупных солнечных проектов.

реклама



В интервью каналу BBC жители Англси назвали предложенный проект Lightsource BP о строительстве солнечной электростанции мягко говоря "пугающим". Несмотря на то, что данный проект должен сначала получить одобрение от чиновников Великобритании перед началом строительства, они опасаются, что положительное решение может привести к сокращению доступных “качественных земель” для сельского хозяйства и других нужд. Другие жители опасаются, что появление солнечной фермы может снизить стоимость их домов. 

Ни для кого не секрет, что солнечные фермы занимают много места. Их размер может варьироваться от нескольких гектаров до тысяч, а также их отличает огромное количество панелей на земле по сравнению с обычными домашними солнечными батареями на крышах домов. Солнечные фермы в пустыне Мохаве, штат Калифорния, - часто ошибочно воспринимаются как бесплодная земля, неготовая к освоению, - но они занимают десятки тысяч гектаров и сокращают среду обитания толсторогого барана, ящерицы-многопалого прибрежного геккона и ныне находящейся под угрозой исчезновения пустынной черепахи. В сельской местности Миннесоты компании, занимающиеся солнечной энергетикой, устанавливают батареи на более чем 500 гектаров земли, которая ранее использовалась для сельского хозяйства. Хотя некоторые из этих объектов окружены земляными насыпями, непрозрачными ограждениями или ландшафтным дизайном, многие из них все равно видны соседям и прохожим.

Солнечная ферма Desert Sunlight в калифорнийской пустыне Мохаве.

реклама



Если рассматривать только ранее перечисленные факторы, то солнечные фермы кажутся крайне нежелательными. Но солнечные фермы являются альтернативой или дополнением к старым энергетическим ресурсам, таким как природный газ или уголь. Даже если не принимать во внимание долгосрочные экологические последствия добычи и использования этих ресурсов, у природного газа есть множество других недостатков. Буровые вышки, компрессорные станции и другие важные компоненты газоперерабатывающей инфраструктуры громоздкие, шумные и также вызывают дискомфорт у жителей. Панели, из которых состоят солнечные фермы, по крайней мере, расположены низко над землей и спроектированы так, чтобы работать тихо, а значит, они вряд ли будут загораживать людям вид или вносить значительный вклад в шумовое загрязнение местности.

Но если солнечные батареи можно установить практически в любом месте, то буровые установки будут работать только там, где есть большие залежи газа. Большая часть мировой добычи нефти приходится на США, Саудовскую Аравию, Россию, Канаду, Ирак, Китай, Иран, Бразилию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В то же время Уэльс имеет крайне ограниченный опыт бурения нефтяных скважин, а это значит, что он долгое время извлекал выгоду из невозобновляемых источников энергии, не жертвуя при этом значительной частью своей земли. На данный момент основные возобновляемые источники энергии Уэльса находятся вне поля зрения жителей, большая их часть приходится на морские ветряные электростанции и гидроэлектростанции.

Лишь недавно вокруг Англси начали появляться солнечные фермы. Комплекс площадью 80 гектар мощностью 49,9 МВт в настоящее время производит энергию в Росгохе, деревне Англси, а планы по строительству объекта мощностью 35 МВт площадью 60 гектаров реализуются недалеко от деревни Брингвран. В дополнение к предложенной Lightsource BP солнечной ферме, каждый из этих проектов направлен на то, чтобы помочь Уэльсу достичь своей цели по 100% возобновляемой энергии к 2035 году.


Жители Англси рассказали каналу BBC, что они настороженно относятся к заявлениям о том, что еще одна солнечная ферма принесет на остров новые рабочие места и приток новых жителей. Предыдущие проекты в области солнечной энергетики - такие как те, о которых упоминалось выше - не смогли создать постоянные рабочие места, что могло бы подсластить предложение для региона с ограниченным рынком труда.

реклама



Ожидается, что компания Lightsource BP получит ответ на свое предложение не раньше чем через год. После того как Инспекция по строительному планированию Великобритании рассмотрит проект, она даст рекомендации другим министрам правительства, которые примут решение, получит ли Lightsource BP зеленый свет. В то же время ожидается, что борьба жителей Англси подчеркнет важность тщательного баланса между стремлением к методам выработки энергии без выбросов и защитой местной экономики и среды обитания.

Заключение

Строительство крупномасштабных солнечных ферм вызвало неоднозначную реакцию среди жителей. С одной стороны, они предлагают чистый и возобновляемый источник энергии, помогая в борьбе с изменением климата. С другой стороны, они могут занимать большие площади земли, влияя на сельское хозяйство, дикую природу и эстетику местности.

Ситуация в Англси наглядно иллюстрирует эти проблемы. Жители обеспокоены потенциальным негативным воздействием электростанции на их жизнь, но признают необходимость перехода к более экологически чистому будущему.

Решение о том, строить ли электростанцию, будет непростым и потребует тщательного взвешивания всех за и против.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

солнечная энергия lightsource bp солнечная ферма
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
+
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
10
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
2
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
В Пекине представлен первый в мире полноразмерный электрический гуманоидный робот
2
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
2

Популярные статьи

Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
205
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
33
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
14
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
55
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
7
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
48
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
1

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Автор актуально попал со статьей ) Вчера только на Конференции поднял сравнение этих классных игр. Прошел полностью Протокол с дополнением (концовки конечно многим не понравились, но на то и жесткий т...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
ev_ruso
11:48
возможно она говорит в сислоге, аналог которого в винде тоже присутсвует,
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Антон Соловаров
11:47
У нас по КД в каждой катке кого то из корешей нельзя вызвать после смерти
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
Degit22
11:46
Странно что нет PCI-E 5.0, это же самое главное отличие A620 от B650.
ONDA выпустила материнские платы AMD AM5 B650 по цене менее $70
slikts
11:45
Apple Safari - это для Apple; для Windows есть только старая версии, вроде 2013 года.
Statcounter: доля браузера Edge за апрель приблизилась к 13%
ЧatoБoт
11:45
Бедолагу Данте кака бычно пучит и несёт розовыми поняшками.
Приключения Xbox series S/X в мире розовых единорогов
slikts
11:42
Нормальный браузер, на данное время. У меня Google Chrome - основной; Microsoft Edge - второй, в резерве. Сделали бы синхронизацию с Google Chrome, вообще отлично было бы.
Statcounter: доля браузера Edge за апрель приблизилась к 13%
Колючка
11:41
у тебя лагает и глючит? или начитался хайпожорских новостей?
В серию процессоров Intel Core Ultra 200 войдут разблокированные модели 285K, 265K, 245K
nonses84
11:37
О, началось! Это типо не хотите сами переходить на говно11 мы вас заставим🤦
Microsoft неспособна автоматически исправить ошибку Windows 10 KB5034441
Stukalov Igor
11:37
Им никто не позволит поверьте на слово. Да и блок НАТО как войдет, так сразу и выйдет. Нет еще там таких идиотов, чтобы развязать последнюю войну на земле для всех.
МИД Латвии: Некоторые страны Запада дали Украине «зелёный свет» на удары по территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем