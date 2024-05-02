Европейская компания Lightsource BP, занимающаяся разработкой солнечных панелей, предложила жителям одного уэльского городка масштабный проект. Предлагаемая солнечная электростанция будет занимать более 1200 гектаров земли на севере острова Англси (Anglesey) и обеспечивать электроэнергией не менее 130 000 домов. Однако жители острова обеспокоены тем, что огромные солнечные панели вскоре могут появиться на зеленых сельскохозяйственных угодьях на окраинах их деревень. Их опасения связаны с изменением ландшафта, потерей эстетики и уменьшением площадей для ведения сельского хозяйства, что подчёркивает не так часто обсуждаемые вредные факторы крупных солнечных проектов.

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В интервью каналу BBC жители Англси назвали предложенный проект Lightsource BP о строительстве солнечной электростанции мягко говоря "пугающим". Несмотря на то, что данный проект должен сначала получить одобрение от чиновников Великобритании перед началом строительства, они опасаются, что положительное решение может привести к сокращению доступных “качественных земель” для сельского хозяйства и других нужд. Другие жители опасаются, что появление солнечной фермы может снизить стоимость их домов.

Ни для кого не секрет, что солнечные фермы занимают много места. Их размер может варьироваться от нескольких гектаров до тысяч, а также их отличает огромное количество панелей на земле по сравнению с обычными домашними солнечными батареями на крышах домов. Солнечные фермы в пустыне Мохаве, штат Калифорния, - часто ошибочно воспринимаются как бесплодная земля, неготовая к освоению, - но они занимают десятки тысяч гектаров и сокращают среду обитания толсторогого барана, ящерицы-многопалого прибрежного геккона и ныне находящейся под угрозой исчезновения пустынной черепахи. В сельской местности Миннесоты компании, занимающиеся солнечной энергетикой, устанавливают батареи на более чем 500 гектаров земли, которая ранее использовалась для сельского хозяйства. Хотя некоторые из этих объектов окружены земляными насыпями, непрозрачными ограждениями или ландшафтным дизайном, многие из них все равно видны соседям и прохожим.

Солнечная ферма Desert Sunlight в калифорнийской пустыне Мохаве.

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Если рассматривать только ранее перечисленные факторы, то солнечные фермы кажутся крайне нежелательными. Но солнечные фермы являются альтернативой или дополнением к старым энергетическим ресурсам, таким как природный газ или уголь. Даже если не принимать во внимание долгосрочные экологические последствия добычи и использования этих ресурсов, у природного газа есть множество других недостатков. Буровые вышки, компрессорные станции и другие важные компоненты газоперерабатывающей инфраструктуры громоздкие, шумные и также вызывают дискомфорт у жителей. Панели, из которых состоят солнечные фермы, по крайней мере, расположены низко над землей и спроектированы так, чтобы работать тихо, а значит, они вряд ли будут загораживать людям вид или вносить значительный вклад в шумовое загрязнение местности.

Но если солнечные батареи можно установить практически в любом месте, то буровые установки будут работать только там, где есть большие залежи газа. Большая часть мировой добычи нефти приходится на США, Саудовскую Аравию, Россию, Канаду, Ирак, Китай, Иран, Бразилию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В то же время Уэльс имеет крайне ограниченный опыт бурения нефтяных скважин, а это значит, что он долгое время извлекал выгоду из невозобновляемых источников энергии, не жертвуя при этом значительной частью своей земли. На данный момент основные возобновляемые источники энергии Уэльса находятся вне поля зрения жителей, большая их часть приходится на морские ветряные электростанции и гидроэлектростанции.

Лишь недавно вокруг Англси начали появляться солнечные фермы. Комплекс площадью 80 гектар мощностью 49,9 МВт в настоящее время производит энергию в Росгохе, деревне Англси, а планы по строительству объекта мощностью 35 МВт площадью 60 гектаров реализуются недалеко от деревни Брингвран. В дополнение к предложенной Lightsource BP солнечной ферме, каждый из этих проектов направлен на то, чтобы помочь Уэльсу достичь своей цели по 100% возобновляемой энергии к 2035 году.





Жители Англси рассказали каналу BBC, что они настороженно относятся к заявлениям о том, что еще одна солнечная ферма принесет на остров новые рабочие места и приток новых жителей. Предыдущие проекты в области солнечной энергетики - такие как те, о которых упоминалось выше - не смогли создать постоянные рабочие места, что могло бы подсластить предложение для региона с ограниченным рынком труда.

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Ожидается, что компания Lightsource BP получит ответ на свое предложение не раньше чем через год. После того как Инспекция по строительному планированию Великобритании рассмотрит проект, она даст рекомендации другим министрам правительства, которые примут решение, получит ли Lightsource BP зеленый свет. В то же время ожидается, что борьба жителей Англси подчеркнет важность тщательного баланса между стремлением к методам выработки энергии без выбросов и защитой местной экономики и среды обитания.

Заключение

Строительство крупномасштабных солнечных ферм вызвало неоднозначную реакцию среди жителей. С одной стороны, они предлагают чистый и возобновляемый источник энергии, помогая в борьбе с изменением климата. С другой стороны, они могут занимать большие площади земли, влияя на сельское хозяйство, дикую природу и эстетику местности.

Ситуация в Англси наглядно иллюстрирует эти проблемы. Жители обеспокоены потенциальным негативным воздействием электростанции на их жизнь, но признают необходимость перехода к более экологически чистому будущему.

Решение о том, строить ли электростанцию, будет непростым и потребует тщательного взвешивания всех за и против.