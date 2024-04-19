Контактные точки водоблока идеально совпадают со всеми чиплетами процессора AM5.

Эксперты по жидкостному охлаждению из компании EK представили совершенно новый водоблок, созданный специально для храбрых владельцев процессоров AMD AM5, которые решатся на "delidding" (удаление крышки) своего процессора. Новая модель Quantum Velocity Direct Die "AMD Ryzen Edition" предназначена для пользователей, которые приобрели процессор AM5 без интегрированной теплораспределительной крышки (IHS). По сути, это самая простая модель готового охлаждения для процессоров AM5, которая обеспечивает оптимальное охлаждение без необходимости использования "чиллеров" или жидкого азота.

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Водоблок EK Quantum Velocity Direct Die "AMD Ryzen Edition" предназначен для процессоров Ryzen серии 7000 на базе AM5. Холодные пластины водоблока повторяют дизайн топовых чипов AMD: длинная контактная пластина сверху соприкасается напрямую с двумя восьмиядерными чиплетами Zen 4, а ниже расположена еще одна контактная точка для чиплета ввода-вывода (I/O). EK утверждает, что внутренняя ребристая структура блока была спроектирована так, чтобы направлять большую часть потока жидкости на чиплеты центрального процессора, при этом небольшой поток воды направляется к кристаллу ввода-вывода, который не требует такого интенсивного охлаждения.

Блок имеет выступающий кусок алюминия с контактными точками непосредственно на чиплетах процессора. Источник: EK

Новый водоблок призван решить проблему неравномерного охлаждения, возникающего при удалении интегрированной теплораспределительной крышки (IHS). Заводская встроенная IHS распределяет тепло, выделяемое процессором, по всей верхней поверхности крышки, чтобы квадратный кулер, установленный сверху, мог равномерно его поглощать, даже если большая часть тепла исходит от двух чиплетов. При удалении этой крышки тепло концентрируется на небольшом участке, смещенном от центра кристалла, что затрудняет повторное использование существующего воздушного или жидкостного кулера без серьезных модификаций.

Компания предлагает две версии: одну только с водоблоком для тех, у кого уже есть набор для делиддирования, и "фирменную" версию с инструментом Thermal Grizzly для делиддирования. Комплект позволяет легко снять теплораспределительную крышку и обнажить кристаллы для прямого охлаждения. Разумеется, это приведет к аннулированию гарантии, а слишком сильное давление под неправильным углом может привести к растрескиванию кристаллов. Однако специально разработанный для этих чипов водоблок значительно снижает связанные с этим риски.

EK не приводит никаких конкретных цифр по охлаждению для этого водоблока, но в прошлом уже наблюдались существенные преимущества прямого охлаждения кристаллов. Например, ранее мы сообщали о снижении температуры Ryzen 7900X на 20 градусов Цельсия при использовании прямого охлаждения. Кроме того, компания Noctua выпустила комплект для AM5, который может снизить температуру процессора до 15 градусов Цельсия.