YouTube не жалеет усилий, чтобы подтолкнуть пользователей к оформлению подписки Premium.

YouTube лишил зрителей возможности смотреть видео через сторонние приложения, блокирующие бесконечный поток рекламы. Согласно заявлению Google, которое было опубликовано в понедельник, сотрудник YouTube сообщил, что зрители, использующие медиаплееры сторонних разработчиков с блокировщиками рекламы, могут столкнуться с проблемами буферизации или увидеть ошибки контента как непосредственный результат использования этих приложений.

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Платформа видеохостинга YouTube объявила об ужесточении мер против сторонних приложений, которые идут вразрез с правилами использования сайта, особенно когда речь идет о приложениях, блокирующих рекламу. В заявлении говорится, что третьи стороны могут взаимодействовать с API YouTube только при строгом соблюдении условий использования этого сервиса. Если будет выявлено нарушение этих условий, YouTube примет все необходимые меры для обеспечения защиты своей экосистемы, авторов контента и аудитории.

В заявлении поясняется, что блокировщики рекламы запрещены, «поскольку это лишает авторов контента вознаграждения за просмотры, а реклама на YouTube помогает поддерживать их и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться стриминговым сервисом». Если зрители хотят смотреть контент без неудобств, связанных с многочисленной рекламой, им предлагается (как нетрудно догадаться) оформить подписку YouTube Premium за 14 долларов в месяц.

Ожидается, что этот шаг повлияет на такие приложения, как VLC, NewPipe и AdGuard. Некоторые из них воспроизводят контент YouTube в своих настольных и мобильных приложениях, другие, например AdGuard, необходимо запускать до открытия видеоролика на YouTube. Однако все они используют собственные блокировщики рекламы в медиаплеерах, чтобы пропускать рекламные ролики перед, после и во время видео, а также предлагают усиленную защиту конфиденциальности, что мягко говоря не очень нравится такой компании, как Google.





За последний год YouTube усилил свои действия против блокировщиков рекламы. В мае прошлого года компания экспериментировала со всплывающим окном, предлагающим блокирующим рекламу зрителям либо разрешить показ рекламы, либо оплатить подписку Premium. Через несколько месяцев это всплывающее окно распространилось повсеместно и стало принуждать зрителей отключать блокировщики, чтобы продолжить просмотр. Некоторые пользователи Mozilla Firefox также заметили, что видео YouTube начинается с пятисекундной задержки. YouTube настаивал, что это связано с опциями блокировки рекламы в браузере, а не с использованием Firefox вместо Google Chrome. Однако как только пользователи переходили на Chrome, проблема исчезала.