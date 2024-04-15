По данным исследовательской компании IDC, поставки смартфонов Apple в период с января по март упали на 9,6%. В это время китайские бренды продемонстрировали огромный рост.

Выпуск iPhone 15 помог компании Apple стать лидером по продажам смартфонов в IV квартале 2023 года, но с тех пор американская компания потеряла лидерство из-за конкуренции со стороны южнокорейской Samsung и некоторых китайских производителей.

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Согласно отчету исследовательской организации IDC, в I квартале компания Samsung вернула себе первенство благодаря выпуску новых смартфонов линейки Galaxy S24. В I квартале поставки смартфонов Samsung практически не изменились в годовом исчислении, достигнув 60,1 миллиона единиц.

Для сравнения, поставки смартфонов Apple в период с января по март сократились на 9,6%, составив лишь 50,1 миллиона единиц.

В своем отчете IDC отмечает, что некоторые китайские компании, производящие смартфоны, такие как Xiaomi, Huawei и менее известная Transsion, добились значительных успехов на рынке, что могло поспособствовать снижению поставок iPhone в этот период.

В частности, поставки Transsion в I квартале выросли на 84,9% по сравнению с прошлым годом, когда компания сосредоточилась на продаже телефонов в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Xiaomi, бренд, более всего популярный в Китае, также увеличил поставки на 33,8%.

Также важно упомянуть, в китайских СМИ появились сообщения о том, что Apple делает скидку на iPhone 15, что является признаком того, что этот продукт встретил более слабый, чем ожидалось, прием со стороны местных потребителей.

IDC также отметила, что в I квартале рынок смартфонов вырос на 7,8%, что стало третьим кварталом подряд роста поставок. Это указывает на то, что все больше потребителей начали снова покупать смартфоны после того, как инфляция и слабые экономические условия привели к снижению продаж, особенно в четвертом квартале 2022 года, когда рынок смартфонов пережил самый большой спад.

Еще одной хорошей новостью для поставщиков является то, что IDC заметила, что потребители предпочитают покупать более дорогие смартфоны, «зная, что они прослужат дольше».

По словам аналитика IDC Набилы Попал, в ближайшее время можно ожидать серьезных перестановок среди пяти крупнейших вендоров смартфонов. Компаниям придется пересматривать свои стратегии в условиях постпандемийной реальности, и нынешнее распределение сил вряд ли сохранится. Xiaomi демонстрирует впечатляющее восстановление после значительного спада последних двух лет, в то время как Transsion укрепляет свои позиции в лидирующей группе, агрессивно развиваясь на зарубежных рынках.