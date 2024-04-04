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Fantoci
Инженеры завершили сборку самой большой в мире астрономической камеры
Камера с разрешением 3200 мегапикселей была разработана специально для обсерватории Веры Рубин.

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Потребовалось почти 20 лет на то, чтобы массивная цифровая камера для обсерватории имени Веры Рубин была завершена. Сообщается, что инженеры Лаборатории SLAC завершили работу над 3200-мегапиксельной камерой. Данная камера получила название Legacy Survey of Space and Time (LSST) и займет она центральное место в огромном телескопе, который откроет новое окно во Вселенную.

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После тестирования и последующей сборки камера будет отправлена в Чили. По прибытии команда инженеров поднимет ее на высоту 2700 метров, на гору Серро-Пачон, для установки в обсерваторию. Астрономы с нетерпением ждут возможности взглянуть на Вселенную через новую камеру обсерваторию Рубин, которая сможет фотографировать все небо каждые три ночи.

Все известные камеры являются очень тяжелыми для своих размеров, но камера LSST превзошла их во всех отношениях. Готовая собранная камера размером с автомобиль весит около 3000 кг, что сопоставимо с Tesla Cybertruck, который считается большим и тяжелым даже по меркам электромобилей. Диаметр передней линзы превышает полтора метра, что делает ее самой большой из когда-либо изготовленных линз такого типа. Еще одна линза диаметром почти метр внутри камеры создает вакуумную среду, где расположены уникальные датчики камеры.

Инженеры SLAC разработали специальные ПЗС-сенсоры для камеры LSST, и разместили внутри камеры таких 201 штуку. Фокальная плоскость камеры идеально плоская, чтобы обеспечить четкость получаемых изображений – ПЗС-матрица отклоняется не более чем на одну десятую ширины человеческого волоса. Пиксели в матрице имеют колоссальные 10 микрометров в ширину, что позволяет им собирать гораздо больше света по сравнению с земными камерами, у которых пиксели достигают 6-7 микрометров.

Благодаря разрешению в 3,2 гигапикселя обсерватория Веры Рубин сможет разглядеть мельчайшие детали объектов на другом конце Вселенной. Чтобы отобразить хотя бы одно изображение обсерватории Рубин в исходном разрешении, потребуется несколько сотен больших телевизоров. По словам инженеров, камера позволит увидеть маленькие вмятины на мяче для гольфа с расстояния в 25 километров, при этом охватив область наблюдения, в семь раз превышающую размер полной Луны. Разумеется, обсерватория будет искать не мячи для гольфа, а древние звезды и галактик, но данный пример, в качестве наглядности ее возможностей, впечатляет.


Эта камера и телескоп на который она будет установлена, сыграют важную роль в программе Министерства энергетики "Космический рубеж". «Как никогда ранее, для расширения нашего понимания фундаментальной физики требуется заглянуть еще дальше во Вселенную», — сказала руководитель программы Cosmic Frontiers Кэти Тернер. «Благодаря камере LSST обсерватория Рубин позволит глубже, чем когда-либо прежде, погрузиться в космос и поможет ответить на некоторые из самых сложных и важных вопросов современной физики».


Благодаря возможность обсерватории Рубин быстро сканировать небо, она идеально подходит для обнаружения кратковременных явлений, таких как сверхновые звезды и астероиды, которые появляются и исчезают в космосе без предупреждения. Остальные телескопы могут их пропустить, если они направлены в другую сторону, но камера LSST может одновременно видеть огромную часть неба. Долгосрочное картографирование, являющееся частью миссии обсерватории, также может помочь астрономам разгадать тайны темной материи и темной энергии, составляющих 95% видимой массы Вселенной. В результате 10-летней работы обсерватории будет получено более 60 петабайт данных, которые помогут раскрыть все секреты темной материи и энергии.

#вселенная #вера рубин
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