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Fantoci
Аналитики предупреждают, что цены на твердотельные накопители вот-вот взлетят
Производители флэш-памяти NAND пытаются оправиться от прошлогоднего спада за счет повышения цен.

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Если вы подумывали о покупке нового твердотельного накопителя (SSD) или обновлении существующего накопителя, сейчас самое время это сделать. В новом отчете отраслевой исследовательской фирмы прогнозируется, что цены на твердотельные накопители в ближайшее время значительно вырастут, поскольку производители флэш-памяти NAND стремятся возместить свои потери за последние несколько кварталов. В отчете прогнозируется существенный рост цен на все категории SSD с наступлением апреля, причем корпоративные клиенты столкнутся с максимальным повышением.

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Новый прогноз по рынку NAND флэш-памяти подготовлен компанией TrendForce – исследовательской организацией, публикующей актуальные данные о состоянии компьютерной индустрии и прогнозирующей ближайшие тенденции. В последнем отчете говорится, что во втором квартале ожидается рост цен на флэш-память NAND от 13 до 18%, причем наибольший рост цен будет наблюдаться у корпоративных покупателей. Это может произойти несмотря на то, что крупные производители NAND, такие как Western Digital и Kioxia, в данный момент наращивают производство памяти после почти полного закрытия производства NAND в прошлом году из-за избытка запасов.

TrendForce прогнозирует рост цен на 10-15% для потребительских SSD, поэтому если вы планировали купить новый накопитель, то лучше сделать это в ближайшее время. Источник: TrendForce

На потребительский рынок SSD влияют многочисленные факторы, из-за которых, согласно отчету, известные производители будут действовать более осторожно при заказах. Ожидается, что стоимость памяти вырастет на 10-15%, что может привести к резкому сокращению заказов на твердотельные накопители во второй половине года. В отчете также говорится, что заказы на SSD были особо низкими после окончания празднования Нового года по лунному календарю, которое завершилось 20 февраля, поэтому компании не заинтересованы в накоплении запасов NAND-памяти.

Корпоративные клиенты столкнутся с максимальным ростом цен, поскольку компании готовятся к пиковому сезону закупок во второй половине года. В краткосрочной перспективе цены на контракты с NAND могут подняться до 25%, так как покупатели стремятся приобрести максимум NAND-памяти в ожидании высокого спроса в третьем и четвертом кварталах. Таким образом, ожидается, что объемы закупок во втором квартале вырастут, и производители твердотельных накопителей хотят извлечь выгоду из этой тенденции, повышая цены.

Хотя 2023 год был сложным для производителей NAND-памяти и компьютерной отрасли в целом, в 2024 году ожидается постепенное восстановление. Компании ожидают, что каждый, кто купил или обновил свой компьютер во время пандемии 2020 года, обновит или приобретет новую систему, а также ожидается выход на рынок множества нового аппаратного обеспечения. В этом году также ожидается большое обновление Windows 11, которое может стимулировать геймеров обновить свои ПК. В основе всей этой активности лежит ажиотаж в сфере искусственного интеллекта, который, согласно прогнозам, не утихнет в ближайшее время.

#ssd #nand #твердотельный накопитель
Источник: trendforce.com
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