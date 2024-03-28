Европейскому космическому агентству потребовалось нагреть лишь одно зеркало, чтобы восстановить зрение телескопа «Евклид».

На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило об амбициозном плане по размораживанию космического телескопа «Евклид», который сейчас находится в нескольких миллионах километров от Земли. Специалисты агентства ожидали, что эта операция будет долгосрочной и с непредвиденным исходом, однако все прошло без каких-либо проблем. После нагрева всего лишь одного внутреннего элемента телескопа команда обнаружила, что замерзшая оптика «Евклида» полностью очистилась.

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Космический телескоп «Евклид» был запущен в прошлом году и сразу же отправился к точке Лагранжа L2 между Землей и Солнцем, расположенной с обратной стороны Луны. Там чувствительная инфракрасная оптика телескопа может работать без помех со стороны Земли и Солнца. ЕКА следовало стандартной процедуре использования бортовых обогревателей для испарения влаги, которая могла скопиться внутри космического корабля во время сборки. Однако на зеркалах «Евклида» все же сохранилось небольшое количество воды, которая там медленно накапливалась за время полета.

По данным ЕКА, на зеркалах образовался слой льда толщиной всего в несколько нанометров, что привело к небольшому, но заметному падению наблюдаемого света. Решение заключалось в том, чтобы использовать обогреватели «Евклида» для тщательного нагрева различных частей телескопа, стремясь очистить лед, не ставя под угрозу тщательно настроенные инструменты телескопа.

Процесс очистки от льда начался с двух зеркал, и команда была готова немедленно отреагировать, если телеметрия с телескопа показала какие-либо проблемы. Первый шаг включал в себя нагрев самого холодного зеркала, расположенного за основной оптикой телескопа, с -147 градусов Цельсия до -113 градусов Цельсия. В вакууме этой температуры достаточно для сублимации водяного льда. "Все сработало как по волшебству!" - сказал менеджер по эксплуатации космического аппарата «Евклид» Миха Шмидт. «Почти сразу же мы стали получать на 15% больше света из Вселенной. Я был уверен, что мы увидим значительное улучшение, но не ожидал такого поразительного результата».

Результат процесса удаления обледенения на светосборнике "Евклида". Источник: ЕКА

Скорее всего, избыточная вода попала на зеркала, задержавшись внутри изоляции (MLI) телескопа. Внутри «Евклида» находится 10 килограммов этого изоляционного материала, способного поглотить 1% своей массы в виде воды из атмосферы. Благодаря успешной процедуре удаления льда, ЕКА теперь имеет четкое представление о том, где может накапливаться лед и как с этим бороться.

Телескоп «Евклид» выполняет миссию по определению характеристик темной материи и темной энергии, которые, возможно, составляют 95 % Вселенной. Мы можем видеть только их воздействие на "обычную" материю, поэтому оптика «Евклида» должна быть идеально откалибрована и прозрачной. Команда ЕКА ожидает, что количество видимых фотонов будет снижаться каждые шесть-двенадцать месяцев, но прогрев проблемного зеркала в течение примерно 100 минут должен решить эту проблему.