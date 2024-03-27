На последней технологической конференции Intel и Microsoft дали более четкое определение "ПК с искусственным интеллектом".

Новый модный слоган «ПК с искусственным интеллектом» прочно вошел в обиход компании Intel. Пользователям обещают персональный компьютер, который способен выполнять задачи с помощью искусственного интеллекта, например, писать код, генерировать текст или обрабатывать изображения. Но что на самом деле требуется от компьютера, чтобы заслужить это громкое название? Intel и Microsoft немного подумали над этим вопросом и на недавней конференции по искусственному интеллекту сформулировали четкие требования к компьютеру, который получит заветную бирку - "AI PC".

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Ранее один из руководителей Intel поделился своей версией о том, что представляет собой компьютер с искусственным интеллектом, заявив, что это компьютер с новым центральным процессором, который оснащен нейронным вычислительным ядром (NPU). Теперь же, Intel и Microsoft пришли к согласованному описанию, по крайней мере, в том, что касается производителей оригинального оборудования (OEM), которые хотят собирать компьютеры с искусственным интеллектом. По данным Tom's Hardware, основным требованием к системе искусственного интеллекта от Intel является наличие внутри процессора с движком нейронной обработки (NPU), то есть процессора Core Ultra. Компания Intel утверждает, что помимо наличия NPU этот кусок кремния должен обеспечивать производительность 40 TOPS (триллионов операций в секунду).

Центральный процессор, NPU, графический процессор и даже клавиша Copilot – Intel перечислила все компоненты AI PC.

По словам Intel, такой уровень производительности NPU позволит программному обеспечению на базе искусственного интеллекта, такому как Microsoft Copilot, работать локально на устройстве, а не в облаке. Однако сейчас эта формулировка выглядит как-то запутанно. Выступая на конференции, представители Intel несколько уклончиво ответили, заявив, что "некоторые элементы" Copilot смогут работать только на устройствах "следующем поколении". Для Intel следующее поколение - Arrow Lake и Lunar Lake, которые поступят в продажу в конце этого года, так что больше подробностей мы узнаем только осенью-зимой.

Intel и Microsoft считают, что для того, чтобы компьютер считался полноценным ПК с искусственным интеллектом, он должен иметь вышеупомянутый NPU, Microsoft Copilot и клавишу Copilot на клавиатуре. С NPU все понятно, поскольку некоторые приложения будут работать быстрее со специализированным оборудованием. Однако утверждение, что для AI PC обязательно требуется Copilot и специальная клавиша на клавиатуре, выглядит как маркетинговый ход. Microsoft хочет, чтобы все использовали Copilot, но вряд ли кому-то так уж необходима отдельная клавиша, в отличие от нейропроцессора, так что это требование кажется смешным.

В любом случае, ПК с искусственным интеллектом не появятся до тех пор, пока не выйдет следующее поколение процессоров, которое ожидается позже в этом году. В настоящее время ни процессоры AMD, ни Intel не обеспечивают производительность NPU в 40 TOPS. Как отмечает Tom's Hardware, производительность процессоров AMD составляет 39 TOPS, а у Intel — 34. Более того, процессоры AMD Ryzen 7000-й серии вообще не имеют нейропроцессоров, как и настольные процессоры Intel, но это изменится с выходом процессоров нового поколения в конце года.