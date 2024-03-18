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Fantoci
Астрономы обнаружили звезду, поглощающую свои планеты
Белый карлик в данный момент поедает своих космических братьев и сестер.

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Слышали ли вы когда-нибудь о космическом каннибале, таящемся в безбрежных просторах космоса? Позвольте рассказать вам о WD 0816-310 - белом карлике с весьма прожорливым аппетитом. Этот звездный "зомби" был пойман с поличным, когда он поедал своих планетарных братьев и сестер. Ученые смогли наблюдать историю о выживании, разрушении и космическом круговороте жизни.

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Астрономы с помощью "Очень Большого Телескопа" заметили нечто необычное в этом конкретном белом карлике. На нем был "шрам" - причем не простой, а металлический, который свидетельствует о планетарном пиршестве. Ученые предполагают, что этот шрам образовался, когда WD 0816-310 разорвал на части и поглотил небольшую планету, рискнувшую подойти слишком близко к белому карлику.

Звезды нередко поглощают свои планеты. Наше Солнце может поглотить несколько своих планет (в том числе Землю), когда достигнет конца своей жизни. Но WD 0816-310 в этом плане особенная. Съеденный металл во время трапезы не распространился равномерно по поверхности звезды, как ожидалось, а скопился пятном над одним из магнитных полюсов. Это говорит о том, что магнитное поле звезды сыграло ключевую роль, направив трапезу прямиком в "рот" звезды.


Это открытие - нечто большее, чем просто сенсационный заголовок. Оно дает ценные сведения о жизни и смерти планетарных систем. Изучая остатки этих космических блюд, астрономы могут узнать о составе планет, которых уже нет с нами. Это как смотреть на остатки еды, чтобы угадать, что было в меню.

При просмотре этой жуткой картины возникают определенные мысли о нашем бытие. Это напоминание о том, что во Вселенной переплетаются созидание и разрушение. Те самые элементы, из которых состоит эта злополучная планета, когда-то были выкованы в сердце звезды. А теперь они вернулись на звезду, хотя и в не самое лучшее время для своего существования.

Что ждет нашу звезду-каннибала дальше? Она продолжит остывать и тускнеть, но ее наследие будет жить в историях, которые астрономы расскажут нам при дальнейшем наблюдении. Возможно, есть еще звезды, подобные WD 0816-310, которые ждут своего открытия, со своими историями о планетарных пирах и космических шрамах.

Поэтому, когда вы в следующий раз будете смотреть на ночное небо, вспомните историю WD 0816-310. Это суровое напоминание о том, что Вселенная - это место чудес, красоты, а иногда и чего-то мрачного. Но не волнуйтесь, нашему Солнцу предстоит очень, очень долгий период до своей трапезы. А пока мы можем наслаждаться историями о далеких звездах и их драматических ужинах.

#космос #вселенная #белый карлик #wd 0816-310
Источник: sciencefocus.com
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