Возможно, Apple использует этот гигантский чип или его инженерные наработки в будущем.

Как вам хорошо известно, проект Apple по производству электромобилей находился в подвешенном состоянии в течение многих лет, пока его недавно окончательно не закрыли. Преждевременное завершение перспективного проекта оставило много вопросов о том, как далеко продвинулась Apple в разработке электромобиля, какие технологии для него были созданы и можно ли спасти хоть что-то из проделанной инженерной работы. Теперь выяснилось, что отдел компании Apple по производству чипов действительно принимал участие в разработке электромобиля и даже создал нечто похожее на гигантский узкоспециализированный процессор для несостоявшегося проекта.

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Источником последних новостей является Марк Гурман из Bloomberg, который пообщался с читателями об отмененном проекте и обо всем, что связано с Apple. Отвечая на вопрос об участии команды Apple Silicon в проекте, Гурман заявил, что этот отдел действительно активно участвовал в разработке электромобиля, хотя и "неохотно". По его словам, их задачей было создать "систему искусственного интеллекта для управления автомобилем", а созданный ими чип получился примерно эквивалентным четырем объединенным чипам M2 Ultra. Напомню вам, что M2 Ultra представляет собой два объединенных чипа M2 Max и содержит 134 миллиарда транзисторов. А это значит, что новый ИИ-чип для электромобиля содержит примерно 536 миллиардов транзисторов, поэтому он является самым большим чипом из когда-либо созданных.

Трудно представить, чтобы четыре таких чипа были каким-то образом соединены, но нам бы хотелось увидеть это в будущем продукте.

К сожалению, Гурман не предоставил никакой дополнительной информации об этом сверхсекретном чипе, а просто заявил, что его разработка была практически завершена прежде, чем Apple свернула автомобильный проект. Однако Apple всегда стремилась создавать чипы, которые можно использовать во всех своих продуктах, так что, возможно, однажды этот монстр найдет себе применение – хотя пока трудно представить, где может понадобиться столько мощности. Тем не менее, 9to5Mac сообщает, что поскольку инженеры, работавшие над проектом, были перераспределены по отделам компании, возможно, технические решения, разработанные для M2 Ultra Max Extreme, появятся в каком-то будущем проекте.

Ранее предполагалось, что Apple работает над похожим сверхмощным чипом для обновленного Mac Pro. Новый процессор Appleя якобы представлял собой чип M-серии Ultra, но только в конфигурацию Quad-Max, но до этого так и не дошло. Сам Гурман сообщил в декабре 2022 года, что Apple отказалась от так называемого чипа M2 Extreme, который представлял собой два слитых чипа M2 Ultra. Сообщается, что разработка такого сложного чипа для такого мелкосерийного продукта, как Mac Pro, оказалась слишком дорогостоящей.