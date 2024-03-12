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Fantoci
На GitHub выложили бесплатный мод, который активирует Resizable BAR на видеокартах Nvidia Turing
Данный мод также может превратить вашу систему в кирпич, поэтому действуйте осторожно.

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Владельцам компьютерного железа хорошо знакома ситуация, когда их оборудование устаревает из-за появления новых технологий и функций, которые доступны только на дорогих новинках. Фанаты Nvidia уже привыкли к этому болезненному процессу, поскольку в последнее время Дженсен Хуанг пытается таким способом повысить продажи своих видеокарт. Ярким примером служит технология DLSS 3, доступная только на видеокартах серии RTX 40 и которая оставила владельцев RTX 30 “за бортом”. Но в былые времена встречались и другие ситуации, когда Nvidia позволяла изменять Resizable Bar (ReBar) только на видеокартах Ampere, а владельцы более новых видеокарт Turing уже не могли изменять рабочий объём видеопамяти. Однако теперь появился бесплатный мод, который позволит активировать эту функцию и на видеокартах Turing, но делать это нужно на свой страх и риск, ведь так можно и угробить свою видеокарту. Данная модификация потенциально способна увеличить частоту кадров в играх и общую производительность, и к тому же она бесплатная. Просто знайте, что она также может превратить всю вашу систему в кирпич.

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Новый мод активирует расширенную адресацию видеопамяти (ReBAR) для графических процессоров Nvidia Turing, включая серии RTX 20 и серии GTX 16. Единственным недостатком этого мода является то, что вам придется обновить прошивку UEFI на вашей материнской плате, чтобы активировать его, поэтому, если что-то пойдет не так, ваша материнская плата превратится в бесполезный предмет интерьера. Мод называется NvStrapsReBar и уже доступен на GitHub. Он позволяет материнской плате обращаться ко всей видеопамяти графического процессора, а не к блокам по 256 МБ, что позволяет материнской плате изменять размер видеопамяти видеокарты, доступной при загрузке. По данным TechPowerUp, модификация прошивки UEFI – единственный способ изменить эту функцию PCI Express, так как BIOS видеокарт Nvidia защищены цифровой подписью и не могут быть модифицированы.

Мод в действии; обратите внимание на параметры, доступные внизу скриншота. Фото: XCuri0 на Github.

Автор модификации предупредил, что данную операцию следует проводить только опытным пользователям, поскольку вы выполняете перепрошивку своей материнской платы для которой используются инструменты, которые требуют хорошего знания командной строки. Целевая страница на GitHub содержит подробные инструкции по установке, которые не следует игнорировать, потому что вам следует знать, что вы будете делать во время установки и с чем вы можете столкнуться. Вам потребуется добавить новый специальный файл в текущую прошивку UEFI вашей материнской платы, что подразумевает извлечение ее содержимого с помощью специального инструмента. После этого вам нужно будет обновить материнскую плату новой прошивкой UEFI. Это сложный процесс, подробно описанный здесь.

Что касается преимуществ этого "апгрейда", ранее мы обнаружили, что расширенная адресация видеопамяти позволила повысить частоту кадров на 10% на видеокарте RTX 3060 после ее выпуска в 2021 году. Учитывая все требующиеся шаги, такой прирост производительности может не стоить своих усилий, однако, если у вас устаревшая система, и вы все равно задумываетесь об обновлении, попробовать этот мод может быть целесообразно. Старые графические процессоры 20 серии и GTX 16, начинают испытывать трудности с современными играми, поэтому этот мод может дать желанный прирост производительности этим устаревающим видеокартам.

#nvidia #dlss 3 #resizable bar #rtx 20 #nvidia turing
Источник: techpowerup.com
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